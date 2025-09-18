Nieuwe samenwerking Hogeschool Inholland en Spaarne Gasthuis in oncologische zorg

Hogeschool Inholland en het Spaarne Gasthuis gaan samenwerken om de zorg voor mensen met kanker toekomstbestendiger te maken. Er wordt een Leer- en Innovatienetwerk (LIN) opgericht om verbeteringen op de werkvloer te realiseren.

“Als we de zorg willen versterken, moeten vernieuwingen niet in rapporten blijven hangen, maar echt de patiënt bereiken,” zegt lector Harmieke van Os-Medendorp, verbonden aan het Spaarne Gasthuis en Hogeschool Inholland. “Dat willen we bereiken met dit netwerk: door onderwijs, onderzoek en praktijk samen te brengen en samen te leren en vernieuwen op de werkvloer zelf.”

Beweegkamer

In de praktijk betekent het dat hbo-verpleegkundestudenten, later aangevuld met mbo-studenten en studenten uit andere richtingen, samen met zorgprofessionals, praktijkopleiders en docenten werken aan innovaties en de toepassing ervan in de dagelijkse zorg. In het Spaarne Gasthuis worden al innovaties toegepast, zoals een beweegkamer voor patiënten, apps en thuismonitoring. Ook leefstijl krijgt aandacht. “Met goede voeding, beweging en slaap kunnen patiënten behandelingen beter doorstaan en stijgt hun kwaliteit van leven,” aldus Van Os-Medendorp.

Toekomstbestendige zorg

Het LIN is een uitkomst van het onderzoeksproject Leren en innoveren in de oncologische zorg . Doel is te onderzoeken hoe samenwerken, reflecteren en vernieuwen in de praktijk kunnen bijdragen aan toekomstbestendige zorg. Het is een van de projecten van het Lectoraat Innovatie in de oncologische netwerkzorg van Hogeschool Inholland. In dat lectoraat werken professionals, onderzoekers, docenten en studenten samen aan persoonsgerichte zorg in de oncologie.