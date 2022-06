Nieuwe schatting VWS: zorgkosten lopen veel harder op

De zorguitgaven in Nederland lopen de komende jaren veel sterker op dan vorig jaar op Prinsjesdag door het kabinet-Rutte werd verwacht. De kosten komen in 2027 niet uit op 97,2 miljard euro, zoals in de Miljoenennota 2022 staat, maar op 108,1 miljard euro. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie van VWS. Voor 5,4 miljard euro van de meerkosten kan VWS geen verklaring geven.

Dit jaar al nemen de zorguitgaven met ruim 8 procent toe: van 76 miljard euro in 2021 naar 82,4 miljard. Volgens de nieuwste prognose is de stijging ook volgend jaar flink: van 82,4 miljard naar 88,3 miljard euro. Dat is 7 procent meer.

In de jaren daarna klimmen de kosten jaarlijks met ruwweg 5 miljard euro. Dat is een toename van gemiddeld ongeveer 5 procent per jaar. De nieuwste prognose betekent dat de zorgkosten van 2021 tot en met 2027 toenemen met 42 procent (van 76 tot 108,1 miljard euro).

Oplopende inflatie

De helft van de extra stijging komt door de recent oplopende inflatie. Dat tikt vooral door in de vergoeding die VWS jaarlijks betaalt ter compensatie van de loonstijgingen via de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Vorig jaar werd de OVA vastgesteld op 2 procent. Dit jaar is het prijsindexcijfer al meer dan verdubbeld naar 4,4 procent.

Voor volgend jaar verwacht het Centraal Planbureau volgens voorlopige berekeningen een prijsindexcijfer van 3,7 procent. De OVA wordt berekend op basis van deze CPB-cijfers. Volgens de laatste inschatting gaat VWS volgend jaar 2,5 miljard euro extra uitgeven door de inflatie – een cijfer dat oploopt naar 6,7 miljard in 2027.

Meer zorgbehoefte

Een minder belangrijke factor voor de oplopende zorgkosten in de toekomst zijn nieuwe inschattingen van de zorgbehoefte en het sterker stijgende aantal inwoners, onder meer door asielzoekers uit Oekraïne. Die factoren betekenen meer kosten die via 20 miljoen euro volgend jaar, oplopen naar 477 miljoen in 2025 en 1 miljard euro in het jaar 2027.

Geen verklaring voor 5,4 miljard euro stijging

Een woordvoerder van VWS kan niet zeggen wat de andere redenen zijn voor de meerkosten in de zorg in de komende jaren. In 2027 zijn de zorguitgaven 11 miljard meer dan met Prinsjesdag bekend is gemaakt – slechts voor 7,6 miljard euro daarvan kan VWS een verklaring geven.