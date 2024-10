Nieuwe website zelfmoordpreventie jongvolwassenen

Jongeren kunnen er onder meer terecht voor praktische tips om hun gevoelens aan te pakken en informatie over hoe ze de weg kunnen vinden naar laagdrempelige steun en professionele hulp.

Samen Minder Suïcide

De website is een onderdeel van het project Samen Minder Suïcide: jongvolwassenen binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.

“De website is ontwikkeld vanuit de vraag van jongvolwassenen zelf: help ons hulp zoeken. Met de informatie op de website willen we verder bijdragen aan het terugdringen van het zorgwekkend hoge aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen”, aldus manager van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie Vicky Verschoor.

Nederlands Instituut van Psychologen

Volgens Lieke van Domburgh, lid van het algemeen bestuur van het Nederlands Instituut van Psychologen, laat de website zien dat jongvolwassenen “niet gek zijn als ze zich rot voelen. Ze zijn niet de enigen”. (ANP)