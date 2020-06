Nieuwe Slingeland Ziekenhuis gaat bijna twee keer zoveel kosten

Volgens Stichting Behoud SKB-voorzitter Hendrik Jan Mensink hebben de heren Bomers en Smaling van Santiz zich “enorm ongeloofwaardig hebben gemaakt” eerder tijdens de raadvergadering, zo laat hij aan Gelre FM weten. “Eerst niets zeggen en dan de volgende morgen, als er geen discussie mogelijk is, een bedrag van 155 miljoen noemen.”

‘Bedrag klopt niet’

Volgens Mensink klopt het bedrag niet, met het oog op de laatste cijfers voor de nieuwbouw. “Dat is de kale bouwprijs. Er komt een parkeerdek bij en inventariskosten, waardoor je al op 240 miljoen euro komt. Met onder andere de kosten voor het huidige ziekenhuis en andere posten is er een totale financiering nodig van iets meer dan 300 miljoen euro.”

Angel in het verhaal

Bomers verklaarde eerder tijdens de raadsvergadering dat het ziekenhuis in Winterswijk niet mee hoeft te betalen aan het nieuwe Doetinchemse ziekenhuis, maar wel garant moet staan. Mensink: “Dat is de angel in het verhaal, want in dat geval heeft het SKB geen ruimte meer om nog te investeren in de toekomstige zorg voor het SKB.” Mensink hekelde wederom het gebrek aan transparantie bij Santiz. “Daardoor neemt het wantrouwen alleen maar toe. Veel zaken worden vooruit geschoven om ze er in de laatste fase van de nieuwbouw doorheen te drukken.”

Beroep op WOB

De gemeenteraad van Winterswijk stelde voor om eensgezind een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Hiermee kan inzicht worden verkregen in alle cijfers rond de nieuwbouw in Doetinchem. De gemeente wil een accountant inschakelen om daarbij ondersteuning te krijgen.