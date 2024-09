Nieuwe toezichthouder begint bij De Lange Wei

Patricia Smit-Brekelmans is per september toegetreden tot de raad van toezicht van De Lange Wei.

Zij volgt Henne de Kruijk op die vertrekt als lid van de raad van toezicht vanwege het verstrijken van haar tweede zittingstermijn. De Lange Wei is een ouderenzorgorganisatie in de regio Alblasserwaard/Molenlanden.

Amarant

Patricia Smit-Brekelmans werkt als directeur bij Amarant, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke handicap. Haar ervaring in de ouderenzorg startte als verpleegkundige en later als zorgmanager. “Ik zie er enorm naar uit om De Lange Wei verder te leren kennen en om mijn steentje bij te mogen dragen in de toekomst van deze organisatie als toezichthouder met het aandachtsgebied: kwaliteit van zorg.”

De Lange Wei

Ron Axt, voorzitter raad van toezicht, memoreert de inzet van vertrekkend raadslid Henne de Kruijk: “In acht jaar tijd heeft Henne een belangrijke bijdrage geleverd als toezichthouder aan de kwaliteit en ontwikkeling van de raad van toezicht en De Lange Wei. Met de komst van Patricia is de raad van toezicht weer compleet. De brede kennis en ervaring die zij heeft opgedaan, maken haar een waardevol nieuw raadslid. Wij wensen haar veel succes toe en vertrouwen op een plezierige samenwerking.”