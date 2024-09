Nieuwe toezichthouders bij Pro Persona

Zij volgen Chiel Huffmeijer op die per 1 juli terugtreedt en Ria Stegehuis, van wie de zittingstermijn afloopt op 1 januari 2025.

Toezicht

Duits is sinds september 2017 bestuurder bij zorggroep Noorderboog, een instelling voor ouderenzorg. Eerder werkte Duits bij Pluryn, waar hij verantwoordelijk was voor de zorg en ondersteuning aan jongeren. Duits is ook voorzitter raad van toezicht bij Estinea. Veldhuizen heeft ervaring als toezichthouder in de zorg, in het onderwijs en in de woningcorporatie-sector. Daarnaast is ze ondernemer met kennis over financiën en vastgoed.

Pro Persona is een organisatie die specialistische geestelijke gezondheidszorg biedt in de regio Gelderland. Stichting Pro Persona Holding bestaat uit de stichting Pro Persona GGz en de Pompestichting.