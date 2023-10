Nieuwe vereniging voor zzp’ers bezorgd om wetsvoorstel tegen schijnzelfstandigheid

Er is een nieuwe belangenvereniging voor ondernemers in de zorg, de Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg (VZOZ). De voorzitter wil een tegengeluid geven: “Er wordt al jaren over zzp-ers in de zorg gepraat, nooit met hen.”

Een andere reden voor de start van de vereniging is het concept wetsvoorstel van minister Van Gennip waarin schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. De vereniging denkt dat dit ervoor gaat zorgen dat veel zorgmedewerkers de zorgsector gaan verlaten, dat terwijl Nederland niet zonder zzp’ers in de zorg kan.

Commerciële belangen

Volgens voorzitter René Dongelmans – zelf zelfstandig ondernemer actief in de ggz – is belangenbehartiging in de zorg aan vernieuwing toe. “We zagen dat bestaande zzp-belangenorganisaties gehinderd worden door commerciële belangen. Het is niet eenvoudig om een standpunt in te nemen voor echt zelfstandig ondernemerschap als je dat klanten kost. We hebben een onafhankelijke vereniging opgericht met de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan. Een onafhankelijke vereniging zonder commercieel belang. Ondernemers in de zorg die samen met andere ondernemers een gezamenlijk geluid laten horen. Dat is in de wereld van zzp’ers in de zorg uniek te noemen.”

Een stem krijgen

Dongelmans: “Vanaf nu is het ook mogelijk om ons aan tafel te vragen. We vinden het belangrijk dat de zelfstandig ondernemer in de zorg zelf een stem krijgt. Dat is de reden waarom wij onszelf hebben verenigd.”

Momenteel zijn er 180.000 zzp’ers in de zorg. De vereniging heeft na de eerste dag na de oprichting veertig nieuwe leden.