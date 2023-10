Nieuwe vereniging zzp’ers voert actie tegen restricties

Beeld: © kues1 / stock.adobe.com

Het gaat om de wet ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ van de demissionaire minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Die wet schrijft voor dat professionals die ‘werkinhoudelijk’ worden aangestuurd door een leidinggevende of werk doen dat is ‘ingebed’ in een organisatie, geen zzp’er kunnen zijn. De wet moet 1 januari 2025 ingaan.

Al 1 januari volgend jaar zou het ‘Fiscaal kader zzp in de zorg’ van kracht moeten worden. Behalve een reeks kwaliteitseisen willen de opstellers van die regeling dat zzp’ers onder meer 70 procent van hun tijd bij één opdrachtgever mogen werken, minimaal twee opdrachtgevers hebben en maximaal 28 uur per week voor één werkgever mogen werken.

Verzet tegen maatregelen

VZOZ is tegen de twee regelingen. “De huidige belangenorganisaties ageren daar weinig tegen, omdat ze geen vereniging zijn. Daarom is er een onafhankelijke vereniging nodig die zich wél verzet”, zegt Dongelmans.

Hij benadert nu brancheorganisaties, Tweede-Kamerleden en ministeries met de vraag of VZOZ bij de overleggen mag aanschuiven: “Het is vreemd dat organisaties praten over belangen van zzp’ers, terwijl ze zelf niet aan die onderhandelingen mogen meedoen.”

“We willen ons aansluiten bij alle relevante overlegtafels. Ook moet de negatieve beeldvorming en framing tegen zelfstandige zorgprofessionals stoppen. Het is tijd om uit te leggen wat er aan de hand is in het zorgdomein. Politici moeten zich beseffen dat werkenden in de zorg centraal moeten staan, of hij in loondienst is of zzp’er.”

Oplossing voor welk probleem?

Dongelmans en zijn mede-bestuursleden begrijpen niet voor welk probleem de twee maatregelen een oplossing zijn: “We zien wèl dat de maatregelen een potentieel gevaar zijn voor een zorginfarct van ongekende proporties. Omdat dit zal leiden tot vertrek van meer dan 100.000 zorgprofessionals uit de zorg, verwachten wij.”

“De politiek kan zich beter focussen op de oorzaken waarom er zoveel mensen elke maand vertrekken uit de zorg: dat zijn er 25.000”, zegt Dongelmans: “Dat is omdat ze niet voldoende worden betaald en omdat ze in een keurslijf zitten.”

Zzp’er niet duur

Dongelmans: “Het moet afgelopen zijn met de beweringen dat zzp’ers een negatief en duur verschijnsel zijn. Het is ook niet waar. Adviesbureau Berenschot heeft aangetoond dat zelfstandige ondernemers ten opzichte van zorgprofessionals in loondienst niet per sé meer kosten en in veel gevallen kostenbesparend kunnen zijn.”

Dongelmans is al 35 jaar psychiatrisch verpleegkundige en werkt sinds vijf jaar als zelfstandige in de ggz: “De vereniging is van zzp’ers in de zorg en voor zzp’ers in de zorg. Het bestuur bestaat ook uit zzp’ers in de zorg.” Er hebben zich al honderden mensen aangemeld als lid van VZOZ.