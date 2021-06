Nieuwe voorzitter raad van commissarissen VGZ

Ron Icke heeft per 26 juni Alfred Levi opgevolgd als voorzitter van de raad van commissarissen van Coöperatie VGZ, na het afronden van de derde termijn van Levi. Hij was sinds 2011 lid van de rvc van VGZ, waarvan sinds september 2018 als voorzitter.

“Het was één van mijn mooiste en meest bijzondere nevenfuncties”, zegt Levi. “Ik verlaat een bedrijf dat helemaal klaar is voor de volgende stap en neem afscheid van een geweldige groep mensen. Ik ben heel dankbaar voor tien bijzonder mooie jaren bij VGZ.”

De nieuwe voorzitter Ron Icke zit sinds vorig jaar in de rvc van VGZ en heeft een achtergrond als registeraccountant en is ervaren bestuurder. Eind vorige en begin deze eeuw was hij financieel directeur en vervolgens CEO bij uitzender USG People. Sinds 2010 is hij fulltime adviseur en commissaris bij onder meer bouwbedrijf Heijmans, VvAA Groep en Stichting V.O. Zee