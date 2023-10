Nieuwe voorzitter raad van toezicht Certe

Henk Bakker is per 1 januari 2024 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Certe.

Bakker neemt het voorzitterschap over van Michel Dutrée die na de maximale termijn van acht jaar afscheid neemt.

Zorgbestuur

Met Bakker krijgt de raad van toezicht een voorzitter die ervaren is als bestuurder en toezichthouder in de zorg. Hij was tot aan zijn pensionering werkzaam als bestuurder van Koninklijke Kentalis. Nu is hij nog voorzitter van de raad van toezicht van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Die functie legt hij per 1 januari neer vanwege de maximale termijn van acht jaar. Bakker heeft vanuit verschillende rollen zowel ervaring in de curatieve als de langdurige zorg en is momenteel ook voorzitter van de raad van toezicht van De Zijlen.

Toezicht

Bakker: “Als voorzitter van de raad van toezicht van Certe wil ik graag vanuit mijn ervaring met raad bijdragen aan de verwezenlijking van de uitdagingen waarvoor de organisatie zich gesteld ziet. Ik kijk ernaar uit om met de andere toezichthouders, de bestuurder en medewerkers, vanuit ieders verantwoordelijkheid samen te werken aan een goed toekomstperspectief voor Certe.”

Certe

Zeventig procent van alle patiënten in Noord-Nederland krijgt op de een of andere manier te maken met Certe. Met een breed pakket aan diagnostische dienstverlening op het gebied van klinische chemie, medische microbiologie, moleculaire diagnostiek en functieonderzoeken is Certe een, naar eigen zeggen ‘onmisbare’ schakel in de Noord-Nederlandse zorg. Certe is een stichting zonder winstoogmerk.