Oud-zorgbestuurder ziet toe op Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Henk Bakker is per 1 februari 2020 benoemd als de nieuwe voorzitter van de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Hij heeft de voorzittershamer overgenomen van waarnemend voorzitter Mirjam de Bruin.

Bakker heeft jarenlange ervaring als bestuurder en toezichthouder in de zorg. De afgelopen jaren was hij werkzaam als bestuursvoorzitter van Koninklijke Kentalis. Daarnaast trad hij tot 1 september 2019 op als voorzitter van de verpleegkundige beroepsvereniging V&VN. Daarnaast vervult hij momenteel een tweetal toezichtfuncties in de zorg.

Sponsoring

De Stichting GMH ziet toe op de naleving van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen, waar zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen sinds 2014 aan gebonden zijn. Deze gedragscode moet zorg dragen voor een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en partijen die betrokken zijn bij de aanschaf of de toepassing daarvan. De code heeft onder meer betrekking op geschenken, dienstverlening, bijeenkomsten en sponsoring.

Transparant

“Ik vind het van groot belang dat professionals en leveranciers zich gezamenlijk inspannen om op transparante wijze en inhoudelijke gronden tot beslissingen te komen over medische hulpmiddelen”, zegt Bakker over zijn nieuwe functie. “In mijn rol als voorzitter zie ik het als mijn taak dat partijen, met als basis de GMH Gedragscode, hier gezamenlijk uitvoering aan geven”.