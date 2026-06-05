Binnen een maand duidelijkheid over bezuinigingen Wlz

Binnen een maand komt er duidelijkheid over de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren binnen de langdurige zorg. Dit heeft minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg verteld tijdens een debat over de ouderenzorg.

Voor het zomerreces, dat start op 3 juli, komen er meer details over de bezuinigingen en in welke sector die vallen. In het coalitieakkoord heeft het kabinet in januari uitgesproken zo’n 2 miljard te willen bezuinigen op de langdurige zorg.

Gehandicaptenzorg en Green Deal

Maar details ontbreken nog altijd en eerder riep de Tweede Kamer nog via moties op niet te bezuinigen in de gehandicaptenzorg. Sterk heeft hierop gereageerd door enkele lopende bezuinigingen voor 2027 te schrappen, hoewel ze alsnog kunnen worden doorgevoerd in 2028. Volgende week wordt opnieuw gestemd over een motie over ook die bezuinigingen te schrappen.

De minister vertelt verder dat het ministerie bezig is met een zoektocht naar besparingen op allerlei plekken, ook op het ministerie zelf. “We hebben, en dat doet ook best wel een beetje pijn op verschillende plekken in mijn organisatie en daarbuiten, een taakstelling doorgevoerd op een heleboel subsidies op dit moment.” Eerder werd bijvoorbeeld bekend dat VWS niet doorgaat met de Green Deal Zorg.

Doelstelling ouderenwoningen

“Minister Hermans en ik hebben ook in onze eigen organisatie gezegd, waar zouden we ook echt vanaf kunnen? Want we kijken vaak hoe krijgen we er geld bij? Maar soms moet je ook afscheid nemen van dingen die er dan misschien niet meer doen. Daar zijn we ook naar aan het kijken, ook in het kader van taakstellingen. Dus daar doen we al best wel veel aan.”

De minister van Volkshuisvesting Elanor Boekholt-O’Sullivan erkende verder dat het bouwdoel van 290.000 ouderenwoningen in 2030 onzeker is. “We realiseren dit onvoldoende. Het gaat goed met de nultredenwoningen. Het gaat minder goed met de geclusterde woningen en zorggeschikte woningen. We komen op stoom, maar het is niet genoeg.” Om geclusterde woningen te realiseren is 40 miljoen voor geclusterde woningen en 80 miljoen voor zorggeschikte woningen beschikbaar in 2026.

Leegstand

Minister Sterk vertelde verder welwillend te staan tegenover een voorstel van Kamerlid Eveline Tijmstra (CDA) dat ze heeft ingediend als motie over het benutten van leegstaande bedden in het verpleegzorg. Tijmstra stelt voor dit in te zetten voor logeerzorg of respijtzorg. Zo kan overbelaste mantelzorgers even een adempauze worden gegeven. Sterk benadrukt dat ze de huidige intramurale verpleegzorgcapaciteit wil behouden omdat in de toekomst met de vergrijzing naar verwachting meer plekken nodig zijn. Een onderzoek van het RIVM daarover wordt in september verwacht.