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Amarant en VGZ Zorgkantoor bundelen krachten voor jongeren in de Wlz

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Jongeren met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Daarom hebben Amarant en VGZ Zorgkantoor een ambitieverklaring ondertekend om het toekomstperspectief van deze groep jongeren te verbeteren.

Jaarlijks krijgen duizenden jongeren rond hun 18e een levenslange Wlz-indicatie. Die indicatie biedt rust en zekerheid, maar verkleint ook kansen op onderwijs, werk en zelfstandigheid.

VGZ-zorgkantoor

Jongeren met talent en potentie komen daardoor vaker in een situatie van langdurige afhankelijkheid terecht. “Wij geloven dat deze jongeren méér zijn dan hun zorgvraag,” zegt Hans van Noorden, directeur Langdurige Zorg bij VGZ Zorgkantoor. “Ze hebben talenten die ertoe doen. Onze opdracht is om die talenten zichtbaar te maken. We moeten jongeren niet ‘bezig houden’, maar helpen groeien. Naar onderwijs, naar werk en naar meer eigen regie. Dat vraagt dat we anders kijken, anders organiseren en vooral meer samenwerken. Samen met Amarant zetten we die beweging in: van zorg en dagbesteding naar volwaardig meedoen.”

Amarant

Bestuursvoorzitter Peter van den Broek van Amarant wil samen met VGZ Zorgkantoor bouwen aan een toekomst waarin jongeren met een beperking alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de samenleving. “Door de schotten tussen zorg, onderwijs en werk te doorbreken en te blijven focussen op mogelijkheden, bieden we passende zorg die aansluit bij ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften.”

Midden-Brabant

Amarant en VGZ Zorgkantoor zeggen toe te werken naar een regionaal ecosysteem waarin jongeren worden ondersteund naar (on)betaald werk dat past bij hun talenten en motivatie. In regio Midden-Brabant wordt daarom komende jaren nadrukkelijk de samenwerking gezocht met gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en maatschappelijke initiatieven.

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