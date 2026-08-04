Nationale Strategie Vrouwengezondheid heeft nog geen effect

De gezondheid van meisjes en vrouwen in Nederland zou verbeterd worden. Met die belofte, lanceerde de minister van VWS vorig jaar de Nationale Strategie Vrouwengezondheid.

Volgens deskundigen is er nog niets van terechtgekomen en ontbreekt een duidelijk plan. Dat zegt hoogleraar gynaecologie aan het Amsterdam AMC Judith Huirne bij 1Vandaag.

Huirne: “Ik ben heel blij dat er eindelijk aandacht is voor vrouwengezondheid, maar de minister doet eigenlijk zelf precies het tegenovergestelde van waar ze tot oproept. Ze geeft er geen urgentie aan.”

Achterstanden

Huirne was een van de aanjagers van de Nationale Strategie Vrouwengezondheid, maar een jaar na de lancering zegt ze alles behalve tevreden te zijn over wat er tot nog toe is bereikt. “Het kabinet heeft geen extra geld vrijgemaakt. We moeten het doen met de 15 miljoen euro die er al lag voor wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is onvoldoende, want je lost er niets mee op. Zonder extra geld blijven de problemen bestaan en wordt de huidige kennis en zorg niet beter en blijven de achterstanden bestaan.”

Subsidies op

De 15 miljoen euro waar de hoogleraar over spreekt is het geldbedrag dat toenmalig minister Pia Dijkstra vrijmaakte voor subsidies voor wetenschappelijk onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen. “Maar dat geld is al lang verdeeld”, zegt Huirne. “Met 8 kennisrapportjes kun je misschien een fractie van het probleem oplossen.”

Miljardenbesparing

Huirne samen met onderzoekers van de VU Amsterdam en haar collega-gynaecoloog Astrid Vollebregt hoeveel geld het scheelt als vrouwspecifieke aandoeningen eerder worden herkend en beter worden behandeld. Het gaat om een kostenbesparing van maar liefst 7,6 miljard euro per jaar.

VWS

De huidige VWS-minister Sophie Hermans schreef in juni in een Kamerbrief dat de kwaliteit van zorg die vrouwen krijgen, niet gelijk is aan die voor mannen krijgen. “Het kabinet wil daar iets aan doen.” Hermans liet aan EenVandaag weten dat het kabinet ook 200.000 euro heeft vrijgemaakt voor een landelijke vragenlijst onder vrouwen en meisjes om meer te weten te komen over waar zij in de zorg tegen aan lopen. Huirne vindt dat volstrekt onvoldoende en vindt dat ieder ziekenhuis een vrouwenspreekuur zoals in Amsterdam UMC en Haaglanden MC zou moeten hebben. De overheid zou dit moeten financieren. \

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