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Thema: Ziekenhuiszorg
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Kabinet: Medisch specialisten hoeven niet aan Balkenendenorm te voldoen

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Medisch specialisten hoeven niet te voldoen aan de Balkenendenorm, oftewel de Wet normering topinkomens (WNT). Het kabinet legt een motie van de Tweede Kamer die vraagt om het inkomen van specialisten in te perken, naast zich neer.

© bombermoon / Getty Images / iStock

Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Eric van der Burg (VVD). De motie werd ingediend door Tweede Kamerleden Stephan van Baarle (DENK) en Michiel van Nispen (SP). De WNT is nu alleen van toepassing voor ‘topfunctionarissen’ in de publieke en semipublieke sector. De twee Kamerleden wilden dat deze wet van toepassing is voor alle werknemers in deze sectoren.  

Aparte wetgeving

In de brief staat ook dat het ministerie van VWS eerst zicht wil krijgen op de hoogte van de inkomens van medisch specialisten. VWS start daarom met de ‘voorbereiding’ van een wetsvoorstel voor meer ‘transparantie’ over de inkomens van alle medisch specialisten. Alleen als dan uiteindelijk blijkt dat er ‘aanleiding’ voor is, start VWS met de voorbereiding van wetgeving die een maximum stelt aan de inkomsten van medisch specialisten. Deze wetgeving zou dan speciaal gemaakt worden voor medisch specialisten en gelden voor zowel medisch specialisten in loondienst als voor vrijgevestigde medisch specialisten. 

Verantwoording

Maatschappen moeten volgens de Wet marktordening gezondheidszorg en de regeling openbare jaarverantwoording in het geheel al verantwoording afleggen over hun inkomsten, maar dat geldt dus niet voor individuele artsen.

Het maximale bedrag dat topfunctionarissen in de semi-publieke sector mogen verdienen, is dit jaar 262.000 euro.

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