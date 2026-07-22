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Thema: Ziekenhuiszorg
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CWZ heeft cardiologie nog niet op orde

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De afdeling cardiologie van het Nijmeegse ziekenhuis CWZ heeft de zorg voor hartpatiënten nog altijd niet op orde. De wachttijden zijn door een tekort aan interventiecardiologen weer opgelopen tot honderd dagen, dat meldt De Gelderlander.

Het Nijmeegse ziekenhuis zette begin dit jaar vijf cardiologen van een maatschap buiten de deur. Dat was het resultaat van een langlopend conflict over geld en macht tussen het CWZ-ziekenhuisbestuur en de maatschap van vrijgevestigde cardiologen (MSBC). Op 15 mei 2025 was een climax bereikt toen het CWZ-bestuur de vijf vrijgevestigde cardiologen aan de kant zette. De cardiologen hebben het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst tevergeefs aangevochten bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

CWZ zoekt interventiecardiologen

Het werven van nieuwe hartspecialisten was zeer succesvol, was de boodschap begin dit jaar. Maar na vragen van De Gelderlander bevestigt het CWZ dat er weliswaar negen cardiologen zijn aangetrokken, maar ook dat er nog twee interventiecardiologen worden gezocht. Die zijn gespecialiseerd in onder meer dotteren, het plaatsen van stents en pacemakers en het repareren van hartkleppen.

“De werving van twee interventiecardiologen loopt momenteel”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. “We hebben daarbij te maken met een landelijk tekort aan deze specialisten, een uitdaging waar veel ziekenhuizen voor staan.”

Radboudumc springt bij

Zolang de vacatures nog niet ingevuld zijn, zegt het ziekenhuis te werken met tijdelijke interventiecardiologen. Daarvoor wordt ook gebruikgemaakt van de diensten van het Radboudumc.

Wachttijden lopen op

Een van de redenen dat de vijf cardiologen van de maatschap weg moesten, was dat de wachttijden toen waren opgelopen naar tien maanden. Na het aantrekken van negen nieuwe cardiologen liep die wachttijd dan ook snel terug tot dertig dagen. Maar de afdeling blijkt dus toch nog niet op orde: de wachttijd is nu weer honderd dagen.

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Meer over:Medisch specialistenZiekenhuizen

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