CWZ vindt nieuwe cardiologen na breuk met maatschap

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) heeft negen nieuwe cardiologen aangenomen. Hiermee is de formatie van een nieuwe vakgroep rond, die het stokje overneemt van de maatschap waarmee het ziekenhuis in een juridisch conflict verwikkeld raakte.

De nieuwe artsen treden vanaf februari gefaseerd in dienst.

De negen nieuwe specialisten zullen samen met drie reeds aanwezige cardiologen (in loondienst) de nieuwe, vaste vakgroep gaan vormen. Volgens het ziekenhuis is het team in augustus 2026 compleet.

Overgangsperiode

Om de overgangsperiode tot de zomer te overbruggen en de continuïteit op de polikliniek en hartkatheterisatiekamer te waarborgen, worden tijdelijk vijf andere ervaren cardiologen ingezet.

Het ziekenhuis benadrukt dat het zorgaanbod ongewijzigd blijft en dat de expertise van de nieuwe artsen aansluit bij het huidige aanbod. Patiënten van wie de vaste behandelaar wisselt, worden persoonlijk geïnformeerd.