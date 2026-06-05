Minder registratielast hangt samen met een positieve werkbeleving

Nu ook wetenschappelijk bewezen: het werkplezier van zorgverleners hangt samen met de ervaring van registratielast. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Nivel toonde de relatie aan tussen werkplezier en ervaren registratielast. Maar welke oorzaak is en welke gevolg, dat is niet duidelijk.

De onderzoekers schrijven: “Meer dan de helft (58,2%) van de zorgprofessionals die met plezier naar hun werk gaan, ervaart nooit of zelden registratielast door het registreren van informatie voor de organisatie, management en beleid. Daartegenover staat dat van de zorgprofessionals zonder werkplezier maar 22,2% nooit of zelden deze registratielast ervaart.”

Ze zien vergelijkbare resultaten voor de registratie over de zorg aan de cliënten. “Bijna de helft (48,5%) van de zorgprofessionals die met plezier naar hun werk gaan, ervaart nooit of zelden registratielast door verslaglegging over de zorg.”

Vragenlijsten

Nivel gebruikte voor dit onderzoek de vragenlijsten die in april 2025 werden ingevuld door deelnemers van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging en via een open link. In totaal vulden 621 zorgprofessionals de vragenlijst in. Zij zijn werkzaam in de zes grote zorgsectoren: ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging, de intramurale ouderenzorg en in huisartsenpraktijken. De vragenlijst is opvraagbaar bij de auteurs.