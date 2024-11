Nieuwe voorzitter rvb bij het Diakonessenhuis

Broex is vanaf februari 2023 lid van de rvb en vervult sinds 1 juni 2024 de voorzittersrol ad interim.

Vivian Broex

Broex startte haar werkzaamheden binnen de gezondheidszorg bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, nu de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, schrijft het Diakonessenhuis. Daarna werkte Broex bij een zorgverzekeraar waarbij zij onder andere accountmanager was van ziekenhuizen in Den Haag en Amsterdam. Sinds 2001 is Broex directeur/bestuurder van organisaties in de zorgsector. Onder andere bij een kraam- en thuiszorgorganisatie en meer dan dertien jaar in de ouderenzorg, de laatste jaren als voorzitter bij Zorgspectrum.

Samenwerken

Het Diakonessenhuis slaat een nieuwe weg in en gaat intern en extern op andere manieren samenwerken om daarmee de zorg voor de toekomst zeker te stellen.

Broex: “In de afgelopen anderhalf jaar heb ik het Diakonessenhuis ervaren als een gedreven en betrokken ziekenhuis met stevige ankers in Utrecht en omgeving. De dynamiek in het zorgveld neemt de komende jaren sterk toe. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met collega’s en netwerkpartners zoals huisartsen, ouderenzorgorganisaties en de ziekenhuizen.”

Henk Broeders, voorzitter raad van toezicht: “Vivian is verbindend, resultaatgericht, daadkrachtig en een aanjager van vernieuwing en innovatie. Ze weet beweging te creëren en vertrouwen en ruimte te geven om te leren en experimenteren.”