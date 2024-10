Nieuwe voorzitter voor raad van toezicht Reinier de Graaf

Ruud Hermans is per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Hij was al sinds november 2022 lid van de raad.

Hermans is parttime rechter bij het Gerechtshof Den Haag en daarnaast actief in diverse besturen en in de wetenschap. Hermans: “De andere leden van de raad hebben mij gevraagd of ik de voorzittersrol op mij wilde nemen na het vertrek van Wim Deetman. Ik vind dit een enorme eer. Reinier de Graaf is een mooi ziekenhuis met een informele en vriendelijke familiesfeer. De afgelopen jaren is mij opgevallen hoe professioneel en bevlogen de medewerkers zijn. Door het programma Medewerker op Eén in het ziekenhuis staat het welzijn van medewerkers voorop. Daardoor kunnen zij de patiënten goede zorg bieden.”

Ruud Hermans

Hermans vervolgt: “Er is veel gaande momenteel. Zo zien we dat het ziekenhuis steeds meer een schakel in de zorgketen is. Door meer samen te werken met andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en de eerste lijn kunnen patiënten de zorg die zij nodig hebben op de juiste plek krijgen. Ook als het gaat om innovatie gebeurt er veel. Bovendien ben ik onder de indruk hoe actief de hele organisatie is op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Ik vind het mooi dat ik een bijdrage mag leveren aan de toekomst van Reinier de Graaf. Door af en toe mee te lopen in het ziekenhuis en symposia en bijeenkomsten bij te wonen, zie ik wat voor mensen er werken. En dat geeft mij vertrouwen in de toekomst van dit ziekenhuis.”