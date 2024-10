Nieuwe wetenschappelijk directeur Aletta Jacobs School of Public Health

Erik Buskens is begonnen als nieuwe wetenschappelijk directeur a.i. van de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) in Groningen.

Buskens is voorgedragen door het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Buskens is professor of Population Health Management UMCG, Faculteit Economie en Bedrijfskunde (RUG) en AJSPH. Hij volgt Brigit Toebes op die zich volledig gaat richten op haar functie hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de RUG.

Reactie Aletta Jacobs School

AJSPH laat weten erg blij te zijn met de komst van Buskens. Algemeen directeur Frederic van Kleef: “We zijn erg verheugd over de benoeming van Erik Buskens, zijn interdisciplinaire blik op gezondheid is van een zeldzame kwaliteit en past daarom uitstekend bij onze activiteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs.”

Population Health Management

Buskens is een van de grondleggers van Healthy Ageing in Noord-Nederland. Sinds 2006 is hij werkzaam bij het UMCG en richt hij zich in toenemende mate op het beïnvloeden en sturen van gezondheidsdeterminanten door zorg- en gezondheidssystemen, waar ook invloeden vanuit de maatschappij en omgeving deel van uitmaken. Hij blijft in zijn nieuwe functie verbonden aan het UMCG, als professor of Population Health Management.

School of Public Health

De Aletta Jacobs School of Public Health is een samenwerkingsverband tussen de RUG, het UMCG, de Hanze en NHL Stenden Hogeschool op het gebied van publieke gezondheid.