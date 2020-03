NKI een van vijf beste zorgwerkgevers

Andere topscorers voor het jaar 2019-2020 zijn de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, autismebegeleider JADOS, ouderenzorginstelling Frankelandgroep en Medical Groep. De winnaars mogen dit jaar het stempel Beste Werkgever gebruiken.

De Frankelandgroep was ook vorig jaar al een van de uitverkorenen. De Levantogroep wordt dit jaar ook goed gewaardeerd, maar in de ggz net voorbijgestreefd door JADOS.

Bekende winnaars in andere sectoren zijn de Apenheul, het Centraal Planbureau, VolkerWessels en ASR.

Goed rapport

Bij het werkgeversonderzoek van Effectory worden werkgevers op basis van beoordelingen van eigen personeel gewaardeerd. Ruim 500.000 werknemers lieten hun beoordelingen achter. Later in maart wordt bekend welke werkgever het beste scoort over alle sectoren. Dit jaar kregen de uitblinkers gemiddeld een 7,5 van hun werknemers. De rest krijgt gemiddeld een 6,6.

Openheid

Volgens Effectory valt bij de best scorende bedrijven in alle sectoren op dat ze door personeel worden geprezen om hoe inspirerend de directie is en dat er weinig managementlagen zijn. De beste werkgevers zouden hun personeel veel informatie tonen over hun omzet en winst en de klanttevredenheid, zodat personeel weet hoe de organisatie beter kan presteren. Ook wordt benoemd dat de goede werkgevers hun personeel niet lastigvallen met onnodige regeltjes.