‘Nog niks geregeld voor vaccineren pgb-zorgverleners’

Het is nog onduidelijk wanneer en hoe zorgverleners die op basis van een persoonsgebonden budget (pgb) zorg leveren gevaccineerd worden, zegt de vereniging van budgethouders Per Saldo. Donderdag kondigde het kabinet aan dat op 8 januari wordt begonnen met het vaccineren van zorgmedewerkers in onder meer verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging.

Per Saldo

Budgethouders mogen zelf bepalen wie ze inhuren voor hun zorg aan huis. “Bij sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een zware handicap, komen wel elf verschillende mensen over de vloer”, aldus een woordvoerder van Per Saldo. Dat kunnen zorgverleners van instellingen zijn, maar ook informele zorgverleners. “Voor die laatste groep, zoals mantelzorgers, maar ook verzorgenden of verpleegkundigen die als zzp’er werken, is op dit moment nog niks geregeld.” En dat terwijl ook die groep zorgverleners op dagelijkse basis kwetsbare mensen verzorgt.

120.000 budgethouders

Er zijn zo’n 120.000 budgethouders in Nederland van wie er zo’n 20.000 zijn aangesloten bij Per Saldo. “Hoeveel van die budgethouders gebruikmaken van zorgverleners die niet bij een zorginstelling zijn aangesloten is onduidelijk.” De groep is al de hele coronacrisis niet goed in beeld bij het kabinet. Zo is volgens Per Saldo ook de zorgbonus nog steeds niet voor hen geregeld.

Vervelend

“Ook de onduidelijkheid over de vaccinaties is weer heel erg vervelend. Er wordt zoals het er nu naar uitziet pas na het kerstreces van het kabinet, dus begin volgend jaar, besloten over de vaccinaties voor deze groep.” Per Saldo begrijpt dat het lastiger is om de vaccinaties te regelen voor informele zorgverleners die werken voor een budgethouder. “De budgethouder is officieel de werkgever van die zorgverleners. Het is natuurlijk ingewikkelder om al die losse individuele mensen te bereiken en te informeren over het inenten, dan wanneer je je kunt richten tot één grote zorginstelling. Maar toch is het heel belangrijk dat ook deze groep zo snel mogelijk wordt ingeënt. Het zijn ook gewoon zorgverleners.” (ANP)