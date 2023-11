Nog nooit zo veel jongeren in jeugdzorg

Bijna 394.000 jongeren kregen vorig jaar jeugdzorg. Dat is ongeveer een op de elf Nederlanders jonger dan 23 jaar. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een record. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal kan nog hoger zijn, benadrukt het CBS.

In de eerste zes maanden van 2023 kregen 394.000 jongeren jeugdzorg. Dat zijn er 2.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Niet eerder telde Nederland zoveel jongeren tot 23 jaar met jeugdzorg. De stijging komt doordat meer jongeren jeugdhulp krijgen. Het aantal jongeren dat jeugdbescherming krijgt, neemt verder af, meldt het CBS.

Jeugdzorg: verschillen tussen gemeenten

Tussen gemeenten zijn er grote verschillen. In Tiel, Terneuzen, Krimpen aan den IJssel en Veendam kregen naar verhouding de meeste jongeren jeugdzorg. Het gaat in die gemeenten om ongeveer een op de acht mensen. In Raalte, Schiedam, Maassluis, Ameland, Staphorst, Urk en Vlieland krijgt ongeveer een op de twintig jongeren hulp.

Deze verschillen tussen gemeenten kunnen volgens het CBS meerdere oorzaken hebben. Gemeenten kunnen eigen keuzes maken in de manier waarop ze jeugdzorg organiseren. Dat kan leiden tot verschillen tussen gemeenten in de hoeveelheid en het soort jeugdzorg dat beschikbaar is. Daarnaast kunnen ook sociaaleconomische verschillen tussen regio’s een rol spelen, zoals de hoogte van het inkomen, het aantal eenoudergezinnen en hoeveel zorg er wordt gebruikt.

Meerdere problemen

Jongeren met jeugdzorg hebben, vaker dan jongeren zonder jeugdzorg, te maken met problemen op andere gebieden in het gezin. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS, waarin is gekeken welke achtergrondkenmerken van jongeren en hun ouders het sterkst samenhangen met de inzet van jeugdzorg. Of een achtergrondkenmerk een oorzaak is van de inzet van jeugdzorg, kan met dit onderzoek niet worden bepaald.

Achtergrondkenmerken jongeren

Of jongeren nu jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming krijgen, ze hebben grotendeels dezelfde achtergrondkenmerken. Zo zitten jongeren met deze vormen van jeugdzorg vaker op het speciaal (basis)onderwijs, wonen ouders vaker niet meer bij elkaar, en maken huishoudens vaker gebruik van andere vormen van zorg, zoals Wmo en/of Wlz-zorg en ook ggz en/of -medicatie.

Voor jongeren met jeugdreclassering is de samenhang het sterkst met de aanwezigheid van verdachten van een misdrijf in het huishouden. Of jongeren in aanraking zijn geweest met HALT, de organisatie die jeugdcriminaliteit probeert te voorkomen, is een achtergrondkenmerk. Daarnaast zijn het vaker jongens dan meisjes, volgen deze jongeren vaker speciaal (basis)onderwijs en hebben ze vaker een onderwijsniveau op hoogstens vmbo/mbo-1-niveau. (ANP/Skipr)