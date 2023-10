NOV: aandacht voor onnodig behandelen heeft resultaat

In de afgelopen acht jaar is het aantal meniscusoperaties gedaald van 77.455 operaties in 2014 naar 35.128 in 2022.

Via richtlijnen en standpunten over specifieke behandelingen zegt de NOV al jarenlang, met al haar leden, aan de kwaliteit van orthopedische zorg, en dus ook aan het stoppen van onnodige behandelingen te werken. Via periodieke kwaliteitsvisitaties en outlier procedures wordt dit in de gaten gehouden.

Signalen

“De NOV keurt onnodig handelen, met mogelijke schade tot gevolg voor patiënten, af”, aldus de vereniging. “We stellen het daarnaast heel erg op prijs als signalen van onnodige zorg ook bij ons worden gemeld. Wij zien het als onze rol om daarover in gesprek te gaan en indien nodig daarop te handelen.”