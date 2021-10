NU’91 en FNV oneens over eisen nieuwe cao vvt

NU’91 heeft donderdag andere eisen voor een nieuwe cao voor de vvt op tafel gelegd dan de FNV. De FNV wil er 150 euro per maand bij voor iedereen, NU’91 eist een loonsverhoging van 3 à 4 procent plus flinke extra’s alleen voor verplegenden en verzorgenden: bovenop die 3 à 4 procent moet deze groep er binnen twee jaar structureel 6 à 9 procent bij krijgen.

“Daarmee halen de middengroepen hun loonachterstand in”, zegt onderhandelaar Rolf de Wilde van NU’91. Het gaat hem om een loonsverbetering van de schalen 35 tot 65. Hiermee zijn de grootste bonden in de vvt verdeeld begonnen aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao, met 470.000 werknemers de grootste cao van Nederland. Op 3 november is de tweede gespreksronde.

Laagste inkomens

De FNV wil helemaal geen percentage loonsverhoging en vooral extra geld voor de laagstbetaalden, zoals hulpen bij de huishouding en keukenpersoneel. De CNV heeft nog geen voorstellen: “Wij zijn de besprekingen open ingegaan”, aldus een woordvoerder van de christelijke vakbond. De nieuwe cao zou 1 januari 2022 moeten ingaan. FBZ laat zich nog niet uit over het eisenpakket.

Eigen weg NU’91

Ook bij de vorige onderhandelingen, die voor een nieuwe umc-cao, ging NU’91 vorige maand zijn eigen weg: FNV, CNV en FBZ waren het niet eens met het eindbod van de NFU, maar NU’91 wel. De eerste drie bonden organiseerden daarom onlangs een actiedag bij vrijwel alle umc’s, met zondagsdiensten. Daar deed NU’91 niet aan mee. Volgende week dinsdag is de tweede actiedag.

Doel van NU’91 is “om de problemen aan te pakken waar ze ook daadwerkelijk liggen en de feitelijke achterstanden weg te werken”. NU’91 verwijst naar een SER-advies van mei aan het demissionaire kabinet-Rutte, waarin werd aangegeven dat deze groep een loonachterstand heeft van 6 procent ten opzichte van werknemers bij de overheid en van 9 procent in vergelijking met de marktsector.

Verhoging uurlonen

Doel van de FNV is dat met name de laagstbetaalden flink meer betaald krijgen: niet alleen door een nominaal bedrag te eisen van150 euro in 2022 én 2023, maar ook een forse verhoging van de uurlonen voor de laagste inkomens. De FNV dat hun uurloon van ruwweg 12 euro nu tot 14 euro wordt verhoogd. Deze groep telt ongeveer 50.000 werknemers.

De visies van NU’91 en FNV verschillen ook op het gebied van de bereikbaarheidsdienst. De Wilde (NU’91) wil het liefst af van die diensten – de FNV wil dat ook terugdringen, maar legt vooral de nadruk op een verdubbeling van de vergoeding voor zo’n dienst. De Wilde: “NU’91 eist geen verdubbeling.”