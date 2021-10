Drie keer zoveel animo zorgpersoneel voor tweede actiedag umc’s

De actiebereidheid groeit enorm, zegt de FNV. Niet alleen bij het zorgpersoneel, ook sluiten zich nu twee extra vakbonden zich aan bij de actiedag van dinsdag 26 oktober: de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en zorgvakbond FBZ. Op de eerste actiedag deed als enige Radboudumc niet mee, maar medewerkers in het Nijmeegse ziekenhuis hebben besloten zich nu wel aan te sluiten bij de actiedag.

Planbare zorg vervalt

Op 26 oktober vervalt alle planbare zorg bij alle umc’s. Alleen spoedzorg gaat door. Daarmee wordt het volgens de bonden “de grootste actie ooit” in de academische ziekenhuizen. “Sinds de eerste landelijke actiedag hebben wij geen verbetervoorstellen ontvangen van de NFU”, zegt bestuurder Elise Merlijn van de FNV: “De NFU biedt een loonsverhoging onder de inflatiecorrectie en wil bovendien geen afspraken maken om de extreem hoge werkdruk aan te pakken.”

De FNV vindt het “onbegrijpelijk” dat de NFU na de eerste actiedag niet met een beter bod is gekomen: “De boosheid en daarmee de actiebereidheid onder het personeel is de afgelopen maand dan ook enorm gegroeid,” aldus Merlijn.

NU’91 wel akkoord

NU’91 doet niet mee. NU’91 sloot vorige maand een akkoord met de NFU over een nieuwe tweejarige cao die 1 januari aanstaande ingaat, terwijl de huidige cao al afgelopen januari eindigde. Reden voor NU’91 om in te stemmen was dat werknemers in de functies verpleging en verzorging, klinisch ondersteunen, klinisch (mede)behandelen en analytisch in de schalen 7 tot en met 10 (en doktersassistenten) een structurele loonsverhoging krijgen van 3,5 procent, een eenmalige uitkering en meer onregelmatigheidstoeslag.

De vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD waren ontstemd over NU’91. Ze willen voor àlle zorgmedewerkers forse loonsverbetering. In een brief aan de NFU schreven ze dat daardoor “een groot deel van de 79.000 werknemers in de umc’s er de komende jaren financieel op achteruitgaat”. Volgens de bonden spelen de umc’s de bonden en beroepsgroepen hiermee uit elkaar.

Loonsverhoging mager

In het eindbod van de NFU krijgt tweederde van de medewerkers een structurele loonsverhoging van 1 procent voor drie jaar. Overigens vinden de vier vakbonden ook de geboden loonsverhogingen van onder meer 3,5 procent voor de verplegenden en verzorgenden te mager. De vier bonden willen een structurele loonsverhoging van 3 procent per jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar, met een minimumverhoging van 75 euro per maand.