NU’91 akkoord met eindbod nieuwe cao umc’s

NU’91 is akkoord met het eindbod voor de nieuwe cao voor umc’s. Dat betekent dat de leden niet meedoen met de actiedag, die FNV en CNV voorbereiden. De tweejarige cao gaat in op 1 januari 2022.

Volgens de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals is met het eindbod van de NFU échte beloning en waardering voor verpleegkundigen en verzorgenden dichterbij gekomen. Werknemers in de functies verpleging en verzorging, klinisch ondersteunen, klinisch (mede)behandelen en analytisch in de schalen 7 tot en met 10 (plus doktersassistenten) krijgen op 1 augustus volgend jaar een structurele loonsverhoging van 3,5 procent.

Eenmalige uitkering

Ook ontvangt deze groep umc-medewerkers in januari 2022 een eenmalige uitkering van 3,5 procent van het bruto jaarsalaris (als ze minstens een half jaar in dienst zijn). Een verpleegkundige met een bruto maandsalaris van 3000 euro krijgt bijvoorbeeld een bedrag van 1260 euro bruto. Bovendien worden bij bovengenoemde functies het eind van de loonschalen zeven tot en met tien verlengd met twee extra periodieken: dat financiële voordeel kan vaak oplopen tot vele honderden euro’s per jaar.

Wat NU’91 ook waardeert in het eindbod zijn een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag over het feitelijke salaris en afspraken om de jarenlange achterstanden weg te werken. Ook komt er onderzoek naar één cao voor Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Niet alle problemen opgelost

NU’91 benadrukt dat dit bod niet alle problemen oplost. Wel vindt de bond het een belangrijke eerste stap in het wegwerken van de salarisachterstanden en een structureel betere waardering en beloning. Ook is het volgens NU’91 een erkenning voor de verantwoordelijkheden, zwaarte en risico’s van het vak.

NU’91 wil met de werkgevers snel invulling geven aan een cao Verpleegkundigen en Verzorgenden. “Er liggen nu mooie kansen die we samen moeten oppakken”, aldus voorzitter Stella Salden: “De sector staat de komende jaren nog voor grote uitdagingen, gelet op de grote tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden.”

CNV en FNV

Omdat het bod van de NFU “onvoldoende navolging aan het SER-advies voor de zorgarbeidsmarkt geeft”, heeft de CNV het woensdag afgewezen. FNV was al bezig met voorbereidingen voor een landelijke actie bij alle umc’s op dinsdag 28 september.