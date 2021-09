NFU door de knieën: fors meer loon bij umc’s, NU’91 positief

De NFU biedt werknemers in de functies verpleging en verzorging, klinisch ondersteunen, klinisch (mede)behandelen en analytisch in de schalen 7 tot en met 10 (plus doktersassistenten) op 1 augustus volgend jaar een structurele loonsverhoging van 3,5 procent. Tot nu toe bood de NFU 0 procent meer loon.

Eenmalige uitkering

Ook ontvangt deze groep umc-medewerkers in januari 2022 een eenmalige uitkering van 3,5 procent van het bruto jaarsalaris (als ze minstens een half jaar in dienst zijn). Een verpleegkundige met een bruto maandsalaris van 3000 euro krijgt bijvoorbeeld een bedrag van 1260 euro bruto.

Bovendien worden bij bovengenoemde functies het eind van de loonschalen zeven tot en met tien verlengd met twee extra periodieken: dat financiële voordeel kan vaak oplopen tot vele honderden euro’s per jaar.

Landelijke actiedag

Vrijdag lieten de bonden weten dat ze “snel een landelijke actiedag” zouden organiseren bij alle umc’s tegelijk als de NFU het ultimatum dat de bonden hadden gesteld zou negeren.

De NFU spreekt over een “eindbod”. De bonden zullen dit kritisch beoordelen, omdat ze voor een tweejarige cao 6 procent meer wilden voor àlle umc-medewerkers, met een minimum van 75 euro bruto per maand. Ook wordt de loonsverhoging pas over een jaar betaald. Dit terwijl de vorige cao al in januari van dit jaar is afgelopen. Bovendien geldt dit voorstel voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2023, waardoor medewerkers voor dit jaar een verhoging van hun salaris over zouden slaan. Dat ziet de NFU ook, maar zegt in ruil daarvoor de bovengenoemde eenmalige compensatie van 3,5 procent te geven.

Overig umc-personeel

Voor het overige umc-personeel biedt de NFU medewerkers die 31 december van dit jaar minimaal een half jaar in dienst zijn, in januari 2022 een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (bij een voltijd dienstverband) en een structurele loonsverhoging van 1 procent per 1 augustus 2022.

De loonsverbetering in het tweede jaar (2023) van die tweejarige cao is onzeker. De NFU “baseert” die op de overheidsbijdrage voor arbeidskostenontwikkeling (OVA). Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde salarisverhoging in de markt. Pas als het kabinet de umc’s tegemoet komt met extra geld, zijn de umc’s bereid in 2023 een loonsverhoging te geven.

Impasse doorbreken

Met het aanbod wil de NFU naar eigen zeggen “de impasse van de vastgelopen cao-onderhandelingen doorbreken. Er kan niet langer worden gewacht op het kabinet. Zorgmedewerkers verdienen, juist nu, een betere beloning en goede arbeidsvoorwaarden.”

NFU-voorzitter Margriet Schneider: “Afgelopen jaar hebben onze mensen een ongelooflijke bijdrage geleverd als onderzoeker, als opleider, in het lab en als ondersteuner. En met name die cruciale groep die werkt in het hart van de zorg: de verpleegkundigen. De beperkte financiële ruimte die we hebben, willen we inzetten voor die functiegroepen waar de achterstand het grootst is ten opzichte van de buitenwereld.”

Meer rusttijd

Andere voorstellen betreffen verbeteringen van secundaire arbeidsvoorwaarden. Zoals: na een nachtdienst recht op minimaal veertien uur rusttijd, de periode rond zwangerschap en bevalling geen late diensten en nachtdiensten meer draaien en uitbreiding van de mogelijkheden om salaris te ruilen voor vrije tijd.

Karen Kruijthof, cao-onderhandelaar en bestuurder van Amsterdam UMC: “We doen een beroep op de vakbonden om ons eindbod, juist vanwege de huidige situatie, te begrijpen en te accepteren. Wij vertrouwen erop dat zij het met een positief advies voorleggen aan hun leden.”

NU’91 blij met stap

NU’91 reageert “blij en verrast”. De bond spreekt van een “uniek en belangrijk moment” in de geschiedenis van deze beroepsgroepen. Of de andere bonden het voorstel een basis vinden voor een nieuwe cao was zondagavond kort na het NFU-bod onduidelijk. Voorzitter-bestuurder Stella Salden liet weten het eindbod met een positief advies voor te leggen aan haar leden.

Met dit cao-voorstel doet de NFU volgens Salden “recht aan het werk en de verantwoordelijkheden van deze beroepsgroepen. Met de nu voorgestelde differentiatie en afspraken is er voor het eerst in jaren een grote doorbraak. We komen steeds dichterbij een cao voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen, te beginnen in de umc’s.”