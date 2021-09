Tweespalt: FNV wil staking umc’s, NU’91 positief over loonbod

FNV vindt het eindbod waarmee de NFU zondagavond kwam “teleurstellend”. De umc’s wilen in hun voorstel voor een nieuwe tweejarige cao vooral de middengroepen (verpleging en verzorging, schalen 7 tot en met 10) meer salaris geven: onder meer 3,5 procent meer loon, een eenmalige uitkering en verlenging van loonschalen. Tot gisteravond bood de NFU 0 procent loonsverhoging.

Zondagsdienst

Op de actiedag van dinsdag 28 september gaat de FNV een zondagsdienst draaien: werknemers leggen dan het werk voor een dag neer. Alle planbare zorg wordt stopgezet. De acute zorg gaat wel door. “Patiëntveiligheid staat voorop”, laat FNV-bestuurder Elise Merlijn weten. De bond houdt de komende weken bijeenkomsten bij de umc’s om de actiedag voor te bereiden. Wel laat de FNV de mogelijkheid open om het eindbod van de NFU voor te leggen aan de leden.

Uit elkaar spelen

Volgens Merlijn speelt NFU met haar bod de medewerkers uit elkaar: “Terwijl iedereen juist schouder aan schouder staat en samen verantwoordelijk is voor optimale zorg. Voor de NFU blijkt de één wat meer van waarde dan de andere, terwijl iedereen zo enorm hard nodig is binnen de umc’s en daar waardering voor dient te krijgen. Daarom gaan wij ervan uit dat collega’s solidair met elkaar zijn en zich niet door het slechte eindbod laten leiden.”

Sprookjes bestaan niet

Volgens de FNV gaan met het eindbod alleen verpleegkundigen en doktersassistenten er in salaris “iets op vooruit”, aldus Merlijn. “Daarnaast slaat de NFU het hele jaar 2021 over. Ze noemen het een tweejarige cao, maar feitelijk gaat het om drie jaar. De meeste werknemers krijgen er 1 procent structurele loonsverhoging bij en een eenmalige uitkering van 750 euro bruto in die drie jaar tijd. Merlijn: “Voor 2023 verwijst de NFU namelijk naar Den Haag voor extra geld voor betere arbeidsvoorwaarden en we weten allemaal dat sprookjes niet bestaan.”