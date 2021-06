NU91 gaat voor 3 procent hoger loon in cao ziekenhuizen

Belangenbehartiger NU91 gaat voor een 3 procent hoger loon voor verzorgenden, verpleegkundigen en aanverwante professionals in de cao ziekenhuizen. Nu91 wil verder onder meer een verbeterde ORT-vergoeding, een hoger startsalaris voor startende verpleegkundigen en een ontwikkelbudget van 1500 euro per jaar.

De vakbond pleit er verder voor om bereikbaarheidsdiensten dan wel als arbeidstijd of rusttijd aan te merken. “Een tussencategorie bestaat niet in de Europese Richtlijn voor arbeidstijden.” Wanneer een medewerker bij een oproep in een zeer korte periode aanwezig moet zijn op een werkplek of een andere plaats, is er sprake van arbeidstijd, aldus NU91.

De vakbond merkt op dat uit een rapport van Intrakoop bleek dat een groot deel van de Nederlandse ziekenhuizen die tot nu toe hun jaarverslag hebben gepubliceerd een positief resultaat hebben geboekt over 2020. “Het wordt tijd dat verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante zorgprofessionals hiervan in het primaire proces profiteren.” Uit onderzoek zou blijken dat de salarissen 6 tot 9 procent lager liggen dan van andere werknemers in de publieke sector en de markt.