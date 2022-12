NVT wil opheldering van Kuipers over kinderhartchirurgie

De Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgen (NVT) wil van minister Ernst Kuipers van VWS weten wie zich op het ministerie hebben voorgedaan als vertegenwoordigers van de NVT rond de concentratie van de kinderhartchirurgie. Dat staat in een brief van 28 november aan de minister en de Vaste Kamercommissie van VWS.

De NVT schrijft in de brief, die in het bezit is van de redactie van Skipr/Zorgvisie, dat er aanwijzingen zijn dat vanuit de Commissie Congenitale Cardio-thoracale Chirurgie (CCTC) van de NVT gesprekken zijn gevoerd, “wellicht deels informeel”, met het ministerie. Ook vanuit de kindercardiologie zouden zulke gesprekken zijn geweest. Die contacten hebben het besluit van VWS “in een richting gestuurd die noch door de commissie CCTC, noch door (het bestuur van) de NVT geadviseerd is, namelijk de aanwijzing van twee centra”.

Dubbelspel Erasmus MC

Onderzoek van Zorgvisie en Follow the Money, op basis van honderden Wob-documenten, heeft aangetoond dat het om twee hartspecialisten gaat die ook in de commissie-Bartelds zaten. De AHA-werkgroep, of commissie-Bartelds, is in 2019 in het leven geroepen door drie wetenschappelijke verenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT). Dat gebeurde nadat de IGJ in 2019 ernstige zorgen uitte over de continuïteit van deze zeldzame zorg in vier kinderhartcentra.

Commissie-Bartelds

Nadat de commissie-Bartelds haar eindrapport ‘Zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking’ op 25 mei 2021 heeft gepubliceerd, houdt de commissie op te bestaan. VWS heeft daarna echter veelvuldig contact gehad met de Rotterdamse hartspecialisten. Ze lobbyden daarbij voor twee centra, terwijl hun toenmalige bestuurder Ernst Kuipers zich juist hard maakte voor drie kinderhartcentra voor interventies.

NVT waarschuwt voor onrust

De NVT is niet gelukkig met het proces dat heeft geleid tot de aanwijzing door oud-minister Hugo de Jonge van VWS voor twee centra. Het bestuur van de wetenschappelijke vereniging vindt dat het proces niet correct is verlopen. De NVT vindt dat het ministerie na de opheffing van de commissie-Bartelds geen contact meer had moeten hebben met leden uit die commissie. Alleen het NVT-bestuur is gemachtigd om namens de NVT te spreken, aldus de NVT.

De NVT waarschuwt in de brief dat de onrust over het besluit opnieuw toeneemt. “Nu bekend wordt dat de besluitvorming van uw ministerie in deze periode zich deels buiten het gezichtsveld van de drie wetenschappelijke verenigingen heeft afgespeeld, en een nieuw besluit naderbij komt, kunt u zich voorstellen dat de onrust weer toeneemt.”

NZa impactanalyse

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft minister Ernst Kuipers onlangs geadviseerd om het besluit over concentratie van de kinderhartchirurgie uit te stellen. De NZa noemt een ‘geïsoleerd besluit’ over concentratie kinderhartchirurgie risicovol, gezien de impact van het besluit. Minister Ernst Kuipers houdt echter vast aan een definitief besluit tot concentratie van de kinderhartchirurgie begin 2023.