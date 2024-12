NVZ: overleg met Agema over bezuinigingen heeft niks opgeleverd

Zowel de minister als de zorgsector uitte eerder hun zorgen over de deal die in de Tweede Kamer is gesloten om 315 miljoen euro extra te korten op de zorg, om minder te hoeven besparen op onderwijs. Die deal houdt in dat 165 miljoen euro minder beschikbaar is voor bij- en nascholing van medisch personeel. Volgens zorgverenigingen maken vooral verpleegkundigen gebruik van dat potje. Ook wordt 150 miljoen euro bezuinigd op topinkomens van medisch specialisten.

IZA op losse schroeven

Over die zorgen gingen de partijen vrijdagmiddag in gesprek, maar dat heeft dus niets opgeleverd. “Ik ben hierover diep teleurgesteld. De uitdagingen in de zorg zijn groot. Deze bezuinigingen hebben grote gevolgen voor patiënten en verpleegkundigen”, aldus Melkert. “De bezuinigingen zetten een aanvullend zorg- en welzijnsakkoord op losse schroeven”. Agema wees zelf ook al op de gevolgen voor de onderhandelingen over toekomstbestendige zorg.

De NVZ spreekt maandag met haar leden over vervolgstappen om de bezuinigingen tegen te houden. (ANP)