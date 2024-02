NVZ verwerpt deel volumenormen oncologie en vaatchirurgie

Dat staat in een brief van de NVZ van 22 januari 2024 (in het bezit van de redactie van Skipr en Zorgvisie) aan de leden van de zogenoemde ronde tafels voor oncologie en vaatchirurgie.

NVZ: zorgen om concentratie

De brief rept van grote zorgen die de NVZ ontvangt van medische staven, oncologienetwerken, een groep longartsen en cliëntenraden van ziekenhuizen. De vrees is dat de zorg wordt geconcentreerd “zonder wetenschappelijke onderbouwing en met grote risico’s voor het brede regionale zorgaanbod”.

Volumenormen oncologie en vaatchirurgie

In het integraal zorgakkoord (IZA) zijn oncologie en vaatchirurgie benoemd als speerpunten van complexe zorg waarvoor concentratie nodig is om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Partijen hebben in het IZA de ambitie uitgesproken om volumenormen te bepalen voor vijftien tot twintig interventies, in twee tranches. Voor veel ingrepen is de ambitie om de minimale norm tussen de vijftig en honderd interventies per jaar te leggen. Aan de zogeheten ronde tafels voor oncologie en vaatchirurgie overleggen medische experts over hoe hoog de lat per interventie moet worden gelegd.

