NVZ wil ruimte voor ziekenhuizen om te investeren in de toekomst

Hierdoor komen de ambities van het Integraal Zorgakkoord in gevaar. De NVZ wil meer tempo maken en vraagt steun aan de politiek.

Investeerruimte

Ziekenhuizen staan volgens BDO voor een duivels dilemma. Nagenoeg het hele budget van ziekenhuizen gaat op aan normale bedrijfsvoering, hogere personeelskosten en duurdere inkoop van producten. Terwijl juist nu investeringen noodzakelijk zijn om de zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden, met name op het punt van digitalisering en duurzaamheid.

NVZ

NVZ-voorzitter Ad Melkert spreekt van alarmerende cijfers: “Dit onderzoek bevestigt dat de ziekenhuiszorg onvoldoende is toegerust om de zeer snel stijgende zorgvraag aan te kunnen. De behoefte aan zorg, vooral voor ouderen, stijgt zelfs harder dan voorzien bij aanvang van het Integraal Zorgakkoord. En in de praktijk blijkt de overstap naar digitale zorg of het verplaatsen naar de regio moeilijker dan politiek soms wel wordt gedacht. Ziekenhuizen doen er alles aan om efficiënt te werken en de zorg voor de patiënt veilig te stellen. Maar dat betekent helaas wel dat er bijna geen ruimte meer over is om investeringen voor de toekomst te doen. En juist dat is nu heel hard nodig.”

IZA

Volgens de NVZ is het daarom tijd voor verandering en is de politiek aan zet. In de komende weken spreekt de Tweede Kamer over het Integraal Zorgakkoord en de ziekenhuiszorg. Ad Melkert doet hier een dringende oproep: “Ga het gesprek met elkaar aan over de maatschappelijke prioriteit om de snel stijgende zorgbehoefte van een passend antwoord te voorzien. Geef ziekenhuizen, de eerste lijn en de ouderenzorg het budget dat nodig is om de uitdagingen op de arbeidsmarkt, de digitalisering en de verduurzaming mogelijk te maken. En haal belemmerende regels weg waar ziekenhuizen tegenaan lopen als ze intensiever willen gaan samenwerken. Alleen dan zijn we samen in staat om de noodzakelijke verandering in de zorg mogelijk te maken. In het belang van goede zorg voor de patiënt en een goede werkomgeving voor de zorgprofessionals.”