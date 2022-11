NZa bezorgd over mogelijke tweedeling op de zorgverzekeringsmarkt

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen over de solidariteit op de zorgverzekeringsmarkt. De autoriteit ziet zorgverzekeraars steeds meer budgetpolissen met beperkende voorwaarden aanbieden aan vooral jonge en gezonde verzekerden. “Hierdoor komt de risicosolidariteit, een van de pijlers onder het zorgstelsel, onder druk te staan.”

De toename van budgetpolissen kan volgens de NZa duiden op een tweedeling tussen polissen voor jonge en gezonde verzekerden en polissen voor mensen die meer zorg nodig hebben. Dat valt te lezen in de monitor Zorgverzekeringen 2022, waarin de NZa jaarlijks trends en ontwikkelingen op de polismarkt monitort.

Winstgevende polissen beperken

Omdat de zorgkosten door alle verzekerden samen moeten worden opgebracht, zorgt deze tweedeling ervoor dat verzekerden zonder budgetpolis relatief steeds meer gaan betalen voor hun zorgverzekering, waarschuwt de NZa. “Samen met de ACM steunen wij het voornemen van VWS om per 2023 de winsten voor zeer winstgevende polissen te beperken en verdere maatregelen te nemen om de compensatie van chronisch zieke verzekerden in de risicoverevening structureel te verbeteren.” Daarmee hoopt de NZa dat zorgverzekeraars zich minder op jonge en gezonde verzekerden focussen en meer gaan investeren in zorginkoop voor groepen verzekerden die zorg nodig hebben.