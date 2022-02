NZa biedt mogelijkheid om met zorgbundels te bekostigen

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een leidraad gepubliceerd voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders om zorgbundels te ontwikkelen. Voor drie aandoeningen binnen de heelkunde is een stappenplan uitgewerkt, maar dit is generiek van aard en ook toepasbaar binnen andere specialismen. Daarmee is de leidraad interessant voor alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars die willen experimenteren met zorgbundels, aldus de NZa.

Met een zorgbundel worden contractafspraken gemaakt over een integraal pakket aan zorg, bijvoorbeeld voor een bepaalde aandoening of per patiëntengroep. De zorgaanbieder krijgt een vast bedrag per zorgbundel in plaats van een bedrag per individuele (of set van) verrichting(en). Een zorgbundel stimuleert zorgprofessionals en zorgaanbieders om nauwer samen te werken en de zorg efficiënter rondom de patiënt te organiseren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor preventie en innovatie. Om meer inzicht op te doen over deze relatief nieuwe bekostigingsmogelijkheid, wil de NZa gebruik maken van deze leidraad om samen met partijen een select aantal zorgbundels te ontwikkelen en te implementeren.

Sectoroverstijgend karakter

De nieuwe stapsgewijze aanpak is uitgewerkt door KPMG in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de NZa voor drie aandoeningen: darmkanker, etalagebenen en heupfracturen bij ouderen. Deze aandoeningen hebben al een sectoroverstijgend karakter. “Wij zien ernaar uit de drie betreffende bundels samen met de andere wetenschappelijke verenigingen te ontwikkelen”, verklaart de beroepsvereniging. “Kwaliteit en uitkomsten van zorg moet leidend zijn binnen de financiering. Wij verwachten multidisciplinair samenwerken en gebruik maken van elkaars faciliteiten en expertise, met name ‘over de lijnen heen’, te stimuleren.”

Passende zorg

Zorgbundels kunnen mogelijk voor een deel van de planbare zorg een waardevol middel zijn om passende zorg te stimuleren en daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verbeteren. Om meer inzicht op te doen over deze relatief nieuwe bekostigingsmogelijkheid, wil de NZa gebruik maken van deze leidraad om samen met partijen een select aantal zorgbundels te ontwikkelen en te implementeren.

Complexiteit

Het ontwikkelen van zorgbundels kan een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn en vooral in het begin kunnen de administratieve lasten hoger zijn, merkt de NZa op. Het introduceren van zorgbundels is namelijk erg complex. Zo is er de vraag waar een zorgbundel begint en waar die eindigt. Ook is het berekenen van een goede prijs voor een bundel ingewikkeld. Op kleine schaal werd in Nederland al geëxperimenteerd met zorgbundels.

