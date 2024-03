NZa en Zorginstituut: maak ‘sectoroverstijgende’ prestatie binnen Zorgverzekeringswet

Later kan deze prestatie mogelijk ook ‘domeinoverstijgende’ samenwerking met zorgaanbieders binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) stimuleren. En nog later misschien ook voor aanbieders in de Wet maatschappelijke opvang (Wmo), aldus de NZa en ZiN. Daarvoor moeten nog wel wat juridische obstakels uit de weg worden geruimd. Vrij recent maakte de NZa nog bekend dat een domeinoverstijgende betaaltitel nu nog een brug te ver is.

Urgentie

De urgentie voor een ‘sectoroverstijgende’ prestatie binnen Zvw is volgens de NZa en het ZiN groot. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars die inzetten op samenwerking en passende zorg, zoals in het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken, lopen in de praktijk vaak nog tegen allerlei obstakels op. Veel van die belemmeringen zijn financieel, zo valt te lezen in het Advies Sectoroverstijgende prestatie. Zoals conflicteren financiële prikkels in de bekostiging van zorgaanbieders en de risicoverevening van zorgverzekeraars. Initiatieven blijven daardoor steken in de experimenteerfase en allerlei constructies van tijdelijke bekostiging. Structurele passende bekostiging op de lange termijn ontbreekt nog.

Samenwerking

De NZa en het Zorginstituut denken dat door invoering van een sectoroverstijgende prestatie samenwerken makkelijker gaat. Ook de opschaling van goede initiatieven zal daardoor makkelijker worden. De bedoeling van NZa en het Zorginstituut is om uitkomsten van zorg te koppelen aan een sectoroverstijgende prestatie, waarmee ze de waarde van de geleverde zorg inzichtelijk denken te maken. Om de prestatie goed te laten werken moet deze bij de praktijk én in het zorgstelsel passen. Alleen dan draagt de prestatie bij aan passende zorg, aldus NZa en Zorginstituut op hun website.

Werkagenda

Hoe snel een sectoroverstijgende prestatie realiteit kan zijn, is nog niet duidelijk. De NZa en het Zorginstituut adviseren het ministerie om nog in het eerste kwartaal van 2024 een werkagenda te maken. Om geen tijd te verliezen is het de bedoeling dat naast VWS, NZa en Zorginstituut, ook Zorgverzekeraars Nederland direct starten met de uitvoering van die agenda. De vier partijen moeten samen helder krijgen wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn voor een sectoroverstijgende prestatie.

Gelijkgericht handelen

De NZa en het Zorginstituut denken dat een sectoroverstijgende prestatie binnen het huidige zorgstelsel mogelijk is. Belangrijke voorwaarde is dat zo’n prestatie zo veel mogelijk uniform wordt weergegeven. Daarnaast is het essentieel dat zorgverzekeraars gelijkgericht handelen. Dat dit binnen het huidige zorgstelsel niet vanzelfsprekend is, komt al jaren terug in afspraken rond congruent handelen van zorgverzekeraars in de bestuurlijke zorgakkoorden. Verder moet de prestatie passen in, onder andere, de risicoverevening en de zogeheten ‘macrodeelkaders’ van de diverse zorgsectoren.