NZa gaat ggz-tarieven in 2024 en 2026 aanpassen

De NZa bereidt een breed kostenonderzoek voor in de ggz om per 2026 kostendekkende tarieven in te voeren. Nog dit jaar komt er onderzoek naar een tussentijdse aanpassing van de huidige ggz-tarieven per 2024.

In 2022 is in de ggz een nieuwe bekostiging in gevoerd, het zorgprestatiemodel. Door de invoering van het zpm leiden ggz-aanbieders gemiddeld 5,9 procent omzetverlies. Dit komt mede doordat de NZa-tarieven zijn gebaseerd op gegevens uit 2017. In de jaren daarna is er weliswaar geïndexeerd, maar door de invoering van het zpm is een nieuw kostenonderzoek nodig.

Kostenonderzoek ggz

Het kostenonderzoek gaat in 2024 van start en gaat over de kosten die in 2023 worden gemaakt. De gegevensuitvraag loopt van mei 2024 tot september 2024. De NZa is nog in overleg met landelijke brancheorganisaties over welke zorgaanbieders in de uitvraag betrokken worden. Ggz-aanbieders moeten hun administratie op orde hebben, zodat zij mee kunnen doen aan het onderzoek als de NZa dat vraagt. Als de NZa zo’n verzoek doet, dan is deelname verplicht. In het onderzoek gaat de NZa kosten koppelen aan declaraties.

Ggz-tarieven

Dat het kostenonderzoek pas in 2026 leidt tot kostendekkende tarieven, betekent niet dat de NZa gaat wachten tot 2026 met aanpassingen. NZa onderzoekt nu naar aanleiding van signalen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars of aanpassing van tarieven per 2024 gewenst is. “We gaan daarbij onderzoeken of gezien de gerealiseerde productie de tarieven nog passend zijn om de kosten terug te verdienen. Ook bekijken we de verhouding tussen diagnostiek en behandeling”, schrijft de NZa in haar nieuwsbrief.