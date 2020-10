NZa: ggz, ziekenhuiszorg en kankerzorg waren weer op peil voor corona

De geestelijke gezondheidszorg, medisch-specialistische zorg en de oncologie waren in augustus weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit de meest recente gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de gevolgen van de pandemie voor de zorg.

In de ggz nam de instroom van patiënten na 12 maart, toen de eerste coronamaatregelen werden afgekondigd, sterk af. “Inmiddels is het aantal verwijzingen weer net zo hoog als voor de COVID­19­uitbraak, maar niet hoger. Mogelijk worden dus niet alle verwijzingen ingehaald en heeft de instroom naar de ggz een nieuw evenwicht gevonden”, zo meldt de NZa.

Wachttijden

De psychische zorg kampte de afgelopen jaren met wachttijden. Wat dat betreft signaleert de zorgautoriteit de afgelopen maanden weinig verandering. Dit geldt voor zowel de aanmeld-­ als behandelwachttijd.

Voor de corona-uitbraak werd op regionaal niveau getracht om samenwerkingsverbanden te smeden om de wachttijden aan te pakken. Dat was nog niet met heel veel succes. De NZa gaat ervan uit dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars hier wel verder werk van zullen maken. “Dit omdat we op basis van de verwijs­ en productiedata verwachten dat de weggevallen zorgvraag in ieder geval gedeeltelijk zal moeten worden ingehaald. Op dit moment is nog niet te zeggen hoeveel en welke zorg dit precies betreft. Duidelijk is wel dat dit de wachtlijsten en –tijden weer verder zou kunnen opstuwen.”

Ziekenhuiszorg

Het aantal patiëntcontacten in de ziekenhuizen lag eind augustus op ongeveer drie kwart van het aantal in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de NZa moet er echter worden gecorrigeerd voor het feit dat niet alle zorg al is geregistreerd. Dan ligt het totaal aantal patiënten dat in het ziekenhuis behandeld wordt in augustus op een vergelijkbaar niveau als in 2018 en 2019. Dit gaat ook op voor polikliniekbezoeken en operaties. Vanwege de zomervakantie is het aantal patiënten in juli en augustus wel iets lager dan eind juni, aldus de zorgautoriteit.

Oncologie

Ook de cijfers over de oncologie laten, na de correctie voor het registratie­-effect, zien dat er in augustus weer evenveel zorg werd geleverd als in andere jaren. Dit terwijl vanaf week 11 de daling in het aantal patiëntcontacten (per week) bijna de helft was.

“In mei zien we een stabilisatie van het aantal patiëntcontacten per week”, schrijft de NZa. “Als we corrigeren voor de registratie-effecten, zien we vanaf juni een duidelijke toename en lijkt het aantal oncologische patiënten vanaf juli weer op het niveau van 2018 en 2019 te liggen. Zowel het aantal doorverwijzingen vanuit de huisarts als het aantal behandelingen in het ziekenhuis zijn dus op een gebruikelijk niveau. Ook het aantal gevonden tumoren is weer op het verwachte niveau of zelfs iets daarboven.”

In een volgende rapportage verwacht de NZa een eerste inzicht te kunnen geven van de mate waarin reguliere zorg nu weer wordt afgeschaald.