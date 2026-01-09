Skipr

Coronapandemie verergerde negatieve trend mentale gezondheid van jongeren

,

Al voor de coronapandemie was er sprake was van toenemende angst- en depressieklachten onder jongeren. Deze trend raakte in een versnelling tijdens de pandemie. Dat blijkt uit een inventarisatie van Nederlands en internationaal onderzoek door het RIVM en Nivel.

Het aantal jongeren in Nederland met een hoog risico op een angst- of depressiestoornis steeg tussen 2020 en 2022 sterk. De trend was echter al veel eerder ingezet. “Sinds 2012 is in de Nederlandse cijfers een duidelijke toename zichtbaar van het aantal jongvolwassenen met een hoog risico op een angst- of depressiestoornis”, schrijft Nivel. “Tijdens de coronapandemie, tussen 2020 en 2022, versnelde deze toename, met een groeiende groep jongvolwassenen met een hoog risico op een angststoornis of depressie. Deze trend blijkt uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van de GGD’en, het RIVM en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).”

Internationale studies

Internationaal variëren de uitkomsten van onderzoek. In de overzichtsstudie naar depressie en angst bij adolescenten en jongvolwassenen (12-24 jaar) vóór en tijdens de COVID-19-pandemie werden negen studies meegenomen. “De resultaten liepen uiteen: de meeste studies lieten zien dat depressie- en angstklachten onder jongeren al vóór de pandemie toenamen. Vijf van de negen studies toonden aan dat deze toename tijdens de pandemie versnelde. Twee studies zagen een stijging die vergelijkbaar was met die die van voor de pandemie en in de laatste twee studies werd geen toename van mentale klachten onder jongeren gevonden.”

Verschillen verklaard

Een belangrijke verklaring voor de verschillen tussen internationale studies ligt volgens Nivel in het moment waarop de metingen tijdens de pandemie zijn uitgevoerd. “De twee studies die geen toename van depressie en angst zagen, vonden plaats in periodes met weinig coronamaatregelen. Daarentegen waren studies die wel een effect van de pandemie aantoonden, gebaseerd op metingen uit periodes met strenge maatregelen of later in de pandemie, toen duidelijk werd dat de crisis langer zou duren. Tot slot waren de studies die geen toename in angst of depressie onder jongeren vonden, gebaseerd op kleinere steekproeven.”

