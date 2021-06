NZa: Langdurige zorg komt bijna half miljard tekort dit jaar

De NZa spreekt van een forse overschrijding van het beschikbare budget voor de langdurige zorg. Het tekort ontstaat vooral doordat dit jaar meer patiënten met een psychische stoornis instromen in de langdurige zorg dan verwacht. Ook vragen meer mensen een persoonsgebonden budget (pgb) aan.

Hogere instroom

Het ministerie van VWS had rekening gehouden met een instroom van 9.250 cliënten met een psychische stoornis in de Wlz. Op basis hiervan werd 645 miljoen euro toegevoegd aan het Wlz-kader. Maar op 24 april van dit jaar stond de teller bij het CIZ al op 16.383 cliënten, aldus de NZa. Op basis van deze stijging en aanvragen die nog niet zijn verwerkt, komt de NZa tot het voorspelde tekort.

Onzekerheden

In de prognoses van de NZa zitten nog een aantal onzekerheden vanwege de coronapandemie, maar hiervoor hebben de onderzoekers correcties proberen uit te voeren. In augustus worden geactualiseerde cijfers meegenomen in de prognoses. Eerder besloot minister Hugo de Jonge al om het budget met 100 miljoen euro aan te vullen, na een advies van de NZa.

Grote uitdagingen

Volgens de toezichthouder zijn duidelijke en ingrijpende politieke keuzes nodig over de langdurige zorg. “Als toekomstscenario een verdubbeling van het aantal ouderen boven de 75 in 2040 en een groeiend tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers, liggen er grote uitdagingen op ons te wachten.”

Woningmarkt

De NZa merkt onder meer op dat er keuzes gemaakt moeten worden over hoeveel de maatschappij wil uitgeven aan zorg voor ouderen. Hierin speelt de woningmarkt een rol, maar ook de vraag wat verwacht mag worden van mantelzorgers en het eigen netwerk van ouderen. Er wordt gepleit voor een zorg-overstijgende aanpak vanuit de politiek.