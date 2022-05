NZa legt bestuurder thuiszorgorganisatie 66.000 euro boete op

De NZa deed eerst vooronderzoek na signalen over onregelmatigheden in de administratie van Stichting Passion Health Care. Daarbij nam de NZa de jaarrekening en declaraties grondig onder de loep.

Foutief declareren

De NZa constateert dat in de onderzochte maanden bij een groot deel van de cliënten tegen een hoger bedrag is gedeclareerd dan de door de NZa wettelijke vastgestelde maximumtarieven. Bovendien werd zorg onder vermelding van een verkeerde prestatie gedeclareerd. Met deze werkwijze overtrad de thuiszorgorganisatie artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Onvolledige en onjuiste administratie

Daarnaast constateert de NZa een onvolledige, onjuiste en niet actuele administratie. Voor meerdere cliënten kon de zorgaanbieder geen zorgplan overleggen. Of er ontbraken planningen en volledige rapportages. Hiermee heeft de zorgaanbieder artikel 36 van de Wmg overtreden. Daarom legt de NZa Stichting Passion Health Care een boete op.

Boete bestuurder

De NZa benadrukt het belang dat zorgaanbieders correct declareren en een volledige en juiste administratie voeren. Zonder een deugdelijke administratie is het lastiger of niet te controleren of zorggeld rechtmatig is besteed. Een onvolledige administratie werkt misbruik van zorggelden in de hand. De NZa is daarom ook van oordeel dat de betrokken bestuurder maatregelen had moeten treffen om de overtredingen te voorkomen of te beëindigen. Het is voor het eerst dat de NZa naast de boete voor de zorgorganisatie een separate boete oplegt aan de bestuurder.

NZa vernieuwt onderzoeksmethode

De boete is het gevolg van een nieuwe onderzoeksmethode. De NZa vraagt daarbij heel gericht informatie op bij een zorgaanbieder, als er signalen zijn dat deze mogelijk niet correct declareert. Ook de eigen data-analyses van de NZa bieden regelmatig reden om verder te kijken. Is er een vreemde verhouding tussen omzet en fte’s en onverwachte hoge declaraties, dan kan dat reden zijn voor vervolgonderzoek. De NZa vraagt daarbij de zorgaanbieder gericht om specifieke aanvullende informatie. Door deze manier van werken is de doorlooptijd van NZa-onderzoeken aanzienlijk verkort, zodat de NZa meer onderzoeken kan doen.

Toezichtsaanpak NZa

Een toelichting op de zogeheten toezichtsaanpak van de NZa in de wijkverpleging is te vinden in het artikel: “Wijkverpleging: focus op ongecontracteerde zorg”