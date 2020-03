Het softwareprogramma Fair Care kan volgens de makers fraude voorkomen in de thuiszorg. Tweeduizend cliënten van Actief Zorg in Noord Brabant gaan er mee aan de slag.

Oud-directeur Marcel Damen van techbedrijf Ericsson en nu oprichter van Horizon Internet Technologies vertelt aan BN De Stem: ‘Uit onderzoek blijkt dat minstens 10 procent van de aanbieders niet deugt. Deze fraudeurs tappen jaarlijks potentieel 200 miljoen af. Fair Care kan de oplossing zijn.’

Fair Care

Een eerste versie van Fair Care werd ontwikkeld met steun vanuit het economisch stimuleringsprogramma Midpoint Brabant. Vorig jaar liep er een pilot in Tilburg met steun van de VNG. Nu gaan tweeduizend thuiszorgcliënten van zorgaanbieder Actief Zorg proefdraaien met de app.

Keukentafelgesprek

De gemeente geeft na het keukentafelgesprek aan hoeveel uur zorg een cliënt krijgt. De cliënt kiest een zorgaanbieder. Die voert in welke verpleegkundige of thuishulp de zorg verleent en op welk adres. Bij de cliënt wordt een kaartje geplaatst dat met de telefoon kan communiceren. De zorghulp registreert met de Fair Care app op zijn of haar telefoon en het kaartje bij aankomst en vertrek.

Onrechtmatige declaraties

De pilot van Fair Care in Tilburg was volgens de makers van de app een succes. ‘De kosten voor administratie namen af en de gemeente kon meekijken bij de uitvoering van de zorg, waardoor eventueel onrechtmatige declaraties direct aan het licht kwamen.’