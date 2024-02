NZa promoot uniek contract met ‘bundelbekostiging’

De prestatie is volgens de partijen uniek omdat er één betaaltitel is ontwikkeld voor het complete zorgpad van medisch specialistische zorg, ondersteunende paramedische zorg en hulpmiddelenzorg.

Zorgpad

In plaats van verschillende dbc-prestaties komt er één betaaltitel voor alle zorg rondom de patiënt. Er is een vast bedrag voor de zorg per patiënt bij de start van de behandeling en 365 dagen daarna. Ook is er geen onderscheid meer tussen conservatieve of operatieve behandelingen. Xpert Clinics krijgt één bedrag uitgekeerd zolang de uitkomsten van de zorg goed zijn. De behandelaar heeft daardoor geen volumeprikkel meer en wordt beloond voor het leveren van passende zorg zonder dat dit leidt tot omzetverlies.

Doelmatig

Doordat Xpert Clinics en Zilveren Kruis met deze bundelbekostiging de zorg rondom de patiënt organiseren verlenen ze doelmatigere zorg en is er betere afstemming tussen zorgprofessionals. Daarnaast kunnen zorgaanbieders hierdoor hun processen en de kwaliteit van het leveren van zorg verbeteren. Anouk Baars, Strategisch Adviseur bij Zilveren Kruis: “Dit experiment staat ons toe om samen zonder volumeprikkel te werken en continu zorguitkomsten te verbeteren. Dat is nieuw. Lessen uit dit experiment zetten we op termijn in bij afspraken over passende zorg voor een grotere groep verzekerden.”

Uitkomstinformatie

Ander belangrijk element van bundelbekostiging is de koppeling met uitkomstinformatie. Xpert Clinics en Zilveren Kruis gebruiken een meetprotocol waarmee structureel uitkomsten van de geleverde zorg worden gemeten, zoals pijnervaring, functieherstel en patiënttevredenheid. Transparantie en het behoud van deze uitkomsten zijn onderdeel van de contractafspraak. Ward Bijlsma, Chief Medical Officier bij Xpert Clinics: “Uitkomsten voor de patiënt staan centraal in deze samenwerking en biedt ons de mogelijkheid om zorg nog slimmer, beter en vriendelijker te organiseren.”

Blijvende bekostiging

Het initiatief heeft een looptijd van drie jaar en maakt gebruik van de beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten. De NZa stelt de prestatie beschikbaar zodat ook andere partijen hierbij aan kunnen sluiten. Zij onderzoeken hoe dit experiment bij een positieve evaluatie kan worden omgezet in een structurele en blijvende bekostiging van deze vormen van hand- en polszorg.

NZa

De NZa zegt partijen te willen stimuleren op innovatieve manieren passende zorg willen verlenen. Wie ook met zorgbundels wil experimenteren, kan terecht bij de zorgautoriteit.

