Contractering ziekenhuizen: Zilveren Kruis zo goed als klaar, CZ moet nog stap zetten

Zo heeft Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar van het land, 94 procent van de ziekenhuis inmiddels gecontracteerd. De contracten met overige ziekenhuizen worden weliswaar niet vergoed, maar Zilveren Kruis gaat ervanuit dit af te ronden en garandeert dat verzekerden zonder budgetpolis hier terecht kunnen.

Tweedeling

CZ is van de vier grootste verzekeraars het minst ver. Op de eigen site staat 63 procent van de ziekenhuizen op gecontracteert. Ook CZ zegt de zorg bij de andere ziekenhuizen volgend jaar sowieso te vergoeden alsof er een contract is. VGZ en Menzis hebben respectievelijk 90 procent van 80 procent van de ziekenhuizen al gecontracteerd.

VGZ zegt bij het deel dat nog niet gecontracteerd is, te vergoeden alsof er een contract is. Maar bij Menzis wordt er een opvallende tweedeling gemaakt. Bij een deel van de nog ongecontracteerde ziekenhuizen staat dat de zorg sowieso vergoed zal worden, maar bij een deel valt ook te lezen dat de zorg wordt vergoed “zolang de onderhandeling loopt”.

Verdubbeling

Die laatste boodschap valt onder meer te lezen bij de contractstatus van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Saxenburgh en Treant. Bij Gelre Ziekenhuizen, Erasmus MC en Radboudumc valt juist te lezen: “2024 (Nog) geen contract: wel vergoed”.

Met nog een paar dagen te gaan totdat verzekerden hun verzekering niet meer kunnen opzeggen, zijn de grote vier verzekeraars gemiddeld met 82 procent van de ziekenhuizen rond. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden rond dezelfde tijd. Toen duurde het nog ver in het jaar voordat contracten werden afgerond.

Dag van de Zorginkoop 2024

