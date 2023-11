NZa: Verbeteringen bij CAK verlopen aanhoudend traag

Opvallend: een jaar geleden trok de NZa precies dezelfde conclusie. En in de jaren daarvoor ook.

In 2018 verliep het al niet best. Een bedrag van 184,3 miljoen was dat jaar verkeerd afgeboekt. Ook toen baarde de situatie de NZa al zorgen.

CAK

Het CAK int de eigen bijdragen voor de Wmo en Wlz en is belast met de uitbetaling van ruim 27,5 miljard euro per jaar aan zorgaanbieders. Hiermee vervult het een cruciale rol voor cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en werkt het aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. De problemen bij het CAK kunnen ertoe leiden dat cliënten worden benadeeld. De noodzakelijke verbeteringen betreffen volgens de NZa de dienstverlening aan cliënten en een structureel goed georganiseerde en voorspelbare rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken door het CAK.

Ict-problemen

De uitvoeringsorganisatie kampt al jaren met ict-problemen van een verouderd systeem. Het vereenvoudigen van de ict is ‘een groot en complex onderdeel van het verbeteren van de uitvoeringsorganisatie van het CAK’. Het baart de NZa zorgen dat de vereenvoudiging na vijf jaar nog steeds in de opstartfase zit. De NZa wil dat het CAK goed sturing geeft aan het behalen van concrete tussentijdse resultaten en daarbij een realistisch tijdschema hanteert. De uitvoeringsorganisatie voert bijna al haar taken wel rechtmatig uit, zo constateert de Nederlandse Zorgautoriteit.