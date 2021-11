NZa: ‘Uitvoeringsorganisatie CAK nog niet op orde’

Uitvoeringsorganisatie CAK heeft vorig jaar te weinig vooruitgang geboekt in het verbeteren van haar interne organisatie. Op sommige onderdelen is zelfs sprake van achteruitgang. Hierdoor staat de dienstverlening aan burgers onder druk. Ook kampt het CAK met nog te veel incidenten en issues.

Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) op 24 november. De autoriteit volgt de verbeterstappen van het CAK vanaf2019. Het is de bedoeling dat de uitvoeringsorganisatie in 2024 ‘in control’ is. Ondanks verbeteringen is die situatie voor 2020 niet bereikt, stelt de NZa. De voortgang van de processen is gestagneerd of achteruit gegaan. Een belangrijk aandachtspunt is de dienstverlening aan burgers die onder druk staat. Vooral de bereikbaarheid en antwoordsnelheid op vragen is verslechterd. De NZa heeft het initiatief genomen tot structureel overleg met De Nationale Ombudsman en het CAK over de klachtenafhandeling.

Issues

Ook constateert de NZa dat er nieuwe issues zijn die gevolgen hebben voor met name de cliënten, fondsen en gemeenten. Zo blijkt onder meer dat de onrechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregelingen hoger is dan eerder berekend. Dit heeft een mogelijk financiële impact op cliënten, fondsen en gemeenten en daarom moet dit probleem prioriteit hebben. Cliënten moeten hierbij op gelijke wijze behandeld worden.

Betalen

Het CAK stelt onder meer de eigen bijdragen vast die mensen moeten betalen voor hun zorg vanuit de Wmo en de Wlz. Ook treft het CAK regelingen voor mensen die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen, zoals mensen die geen zorgverzekering hebben of geen zorgpremie betalen. Het CAK betaalt daarnaast namens de zorgkantoren de zorgaanbieders die langdurige zorg geleverd hebben.