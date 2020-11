CAK zet stappen, maar is nog altijd niet ‘in control’

Het CAK heeft in 2019 de eerste helft van 2020 stappen gezet om zijn interne processen beter te beheersen en zijn taken doelmatiger uit te voeren. ‘In control’ is de uitvoeringsinstantie, die onder meer de eigen bijdragen voor maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg int, echter nog altijd niet. Dat is te lezen in een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit .

Het CAK voert in opdracht van de overheid een aantal regelingen uit. Het gaat onder andere om het opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) en het uitbetalen van zorg geleverd door zorgaanbieders. De afgelopen jaren zijn er veel klachten geweest over het CAK, met name door te trage verwerking van eigen bijdragen. Dat leidde tot stapelfacturen en dus onverwacht hoge rekeningen voor cliënten. De invoering van een vaste eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wmo had dit voor een deel moeten verhelpen. Echter, het ICT-programma dat hier werd gebouwd, liep eveneens vertraging op.

Verbeterprogramma

Sinds enige tijd loopt er een verbeterprogramma bij de uitvoeringsinstantie. In de evaluatie over 2018 schreef de NZa dat het CAK nog altijd niet ‘in control’ was van zijn bedrijfsprocessen en de zorgautoriteit trekt nu dus voor een deel dezelfde conclusie. Het uitvoeren van de investeringen in de ICT noemt de zorgautoriteit als een van de belangrijkste punten waar het CAK echt aan moet werken. Die stonden juist weer ‘on hold’, omdat er moest worden gewerkt aan het nieuwe systeem voor de Wmo.

‘CAK werkt hard’

De NZa heeft vanaf mei 2020 ook de ontwikkeling van het systeem voor het abonnementstarief voor de Wmo gemonitord. “Het CAK werkt hard aan de ontwikkeling van een stabiel werkend eigenbijdragesysteem Wmo 2020”, schrijft de zorgautoriteit. “Dit om de achterstand die is ontstaan bij het opleggen van de eigen bijdragen vanaf 1 januari 2020 in te halen. Het CAK heeft aangegeven dat op 18 september 2020 alle gemeenten zijn aangesloten op het eigenbijdragesysteem. Daarmee heeft CAK zijn planning voor het aansluiten van de gemeenten vóór 1 oktober 2020 gerealiseerd. Het CAK verwacht dat aan het eind van het jaar 2020 alle Wmo-cliënten hun beschikkingen en facturen over 2020 hebben ontvangen. Gelet op het feit dat veel Wmo-cliënten achteraf (meerdere) facturen ontvangen, vinden wij het van groot belang dat het CAK maatwerk levert als cliënten in betalingsproblemen komen.”

Het is dus niet allemaal bar en boos bij de uitvoeringsinstantie. De NZa tekent verder op dat het CAK erin slaagt om zijn uitgaven binnen de wettelijke termijn en met een goedkeurende verklaring van de accountant te verantwoorden. De organisatie heeft de ‘checks and balances’ verbeterd op de financiële administratie. “Met de huidige beheersmaatregelen heeft het CAK voldoende zichtbaar aangetoond dat de financiële stromen juist, volledig, tijdig en in het algemeen rechtmatig zijn verantwoord”, stelt de zorgautoriteit vast.

Vertrouwen

Het CAK heeft aangegeven dat het rapport een reëel beeld schetst waar het CAK staat. Minister Van Ark (Medische Zorg) heeft het rapport deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. In haar begeleidende schrijven laat ze weten dat ook VWS de bevindingen onderschrijft. “Deze bevindingen geven aan dat het CAK de juiste stappen aan het zetten is, maar er nog niet is. De benodigde veranderingen in de organisatie en de ICT zijn omvangrijk en vergen tijd. Zoals ik eerder aan uw Kamer heb gemeld is het verbeteren van de uitvoering van het CAK een meerjarig traject. Ook zal niet altijd alles in één keer goed gaan. Ik heb het CAK gevraagd om de verbeterpunten uit het NZa-rapport over 2019 te betrekken bij het bredere veranderprogramma. (..) Ik heb er vertrouwen in dat het CAK de benodigde veranderingen daadkrachtig oppakt en realiseert”, aldus de minister.