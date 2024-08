NZa verliest rechtszaak over tarieven zorgprestatiemodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet opnieuw de maximumtarieven berekenen voor het zorgprestatiemodel over 2022 en 2023 voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

Beeld: Andrey Popov/stock.adobe.com

De zaak was aangespannen door brancheverenigingen en ggz-organisaties. Zij vonden dat de tarieven in het in 2022 ingevoerde zorgprestatiemodel (zpm) niet genoeg rekening hielden met het onderwerp indirecte tijd.

Verouderde gegevens

Indirecte tijd is de tijd die zorgmedewerkers kwijt zijn aan alle activiteiten rond de behandeling van een patiënt, maar waar de patiënt niet bij aanwezig is. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld brieven naar andere zorgverleners.

In de tarieven die de NZa heeft vastgesteld voor het zpm wordt hiermee rekening gehouden, maar de NZa baseert zich op gegevens uit 2017. Volgens de ggz zijn die gegevens verouderd en is de indirecte tijd van zorgverleners sindsdien toegenomen. Dit komt onder andere door de introductie van de regiebehandelaar, meer samenwerking met en afstemming in de keten, toegenomen complexiteit van cliënten en de invoering van de Wet verplichte ggz. Als gevolg hiervan zijn de omzetten van ggz-aanbieders gedaald met de introductie van het zpm.

Binnen drie maanden nieuwe tarieven

De rechter gaat nu mee met de zorgorganisaties. Uit gegevens die zij presenteerden blijkt volgens de rechter dat de tijd die zorgmedewerkers kwijt zijn aan ‘indirecte tijd’ is toegenomen sinds 2017. De NZa kan dus niet volstaan met simpelweg indexeren sinds dat jaar, aldus de rechtbank. Binnen drie maanden moet de toezichthouder actuele gegevens over indirecte tijd verwerken in de tarieven, rekening houdend met de sinds 2017 gestegen indirecte tijd.

Beter aansluiten

De Nederlandse ggz laat weten: “We zijn blij met deze uitspraak. De rechter geeft aan dat niet gewacht kan worden op het komende kostprijsonderzoek maar oordeelt dat de NZa moet onderzoeken hoe de tarieven voor de (forensische) ggz en beter kunnen aansluiten bij de hedendaagse praktijk, in ieder geval voor de indirecte tijd. En dat is belangrijk, want niet alleen is de indirecte tijd sinds 2017 (waarop de tarieven gebaseerd waren) significant toegenomen, ook wordt financieel meer recht gedaan aan de behandeling van cliënten en patiënten met een meer complexe zorgvraag.”

